L’appello di Hatem | medico siriano | «Aiutateci a non chiudere gli ospedali»

vanityfair

(Di domenica 13 maggio 2018) «Muoversi in fretta e salvare i suoi pazienti: quasi tutte mamme e neonati». È questo l’unica cosa a cui il dottor, trentenne, pediatra, pensa quando sente gli aerei volare sopra l’ospedale pediatrico «Hope» di Ghandoura, nella campagna orientale di Aleppo. È il direttore della struttura e i neonati che vede nascere ogni giorno sono in un certo modo, figli anche suoi. Lo abbiamo intervistato in occasione del Festival Chiarissima «Innamorarsi della Terra», di cui è ospite all’interno di una tavola rotonda dedicata alla tutela dei diritti fondamentali e organizzata dalla onlus We Are, attivamente impegnata nello sviluppo di progetti a favore della popolazione siriana. Fino al dicembre del 2016 il dottorlavorava ad Aleppo. Durante la sua attività presso l’ospedale pediatrico di Aleppo è stato detenuto due volte dall’intelligence del regimeper ...