Lamborghini Huracán RWD - L' esemplare di Papa Francesco venduto a 715 mila euro

Lamborghini Huracan by Incline Dynamic Outlet : la camera-car più veloce al mondo : La prossima volta che vi capiterà di osservare un video, o uno spot, in cui un’automobile è filmata in movimento, sappiate che quel tipo di riprese è quanto di più complicato e costoso possa capitare di dover girare ad un regista (tolte, ovviamente, esplosioni e riproduzioni fedeli di apocalissi varie di stampo holliwoodiano). In genere, per effettuare quel tipo di riprese, viene impiegata un particolare accrocchio, universalmente ...

Supertest : Lamborghini Huracàn Super Trofeo Evo : Lo scorso settembre avevamo assistito al battesimo della nuova Huracàn Super Trofeo Evo , evoluzione, appunto, della già performante Gt per i monomarca Lamborghini . Che oltre alla potenza di ben 620 ...

Lamborghini - Prodotta la Huracán numero 10.000 : La Lamborghini ha festeggiato la produzione dell'esemplare numero 10.000 della Huracán. In soli quattro anni la V10 di Sant'Agata Bolognese ha raccolto il consenso di migliaia di appassionati in tutto il mondo che, con richieste in continua crescita, hanno portato il marchio del Toro a raggiungere questo storico traguardo. Il 2017 è stato un anno record per la Lamborghini che, prima di allora, non aveva mai raggiunto livelli di vendite così ...

Lamborghini Huracan Performante Spyder Lamborghini Huracán Performante Spyder è la sintesi perfetta di prestazioni ed emozioni open-air

Huracán Spyder - Lamborghini all'attacco" : È stato infine aggiornato il sistema ANIMA, grazie al quale è possibile scegliere tra diverse modalità di guida , STRADA, SPORT e CORSA, , personalizzando la configurazione di tutti i sistemi ...

Lamborghini Huracan Polizia VS Gallardo Supeleggera : scontro tra titani [VIDEO] : Un filmato ci mostra le incredibili qualità velocistiche della Lamborghini Gallardo Superleggera inseguita da una Huracan in forze alla Polizia italiana Nel video che vi proponiamo due Lamborghini "...

Lamborghini Huracàn Performante Spyder - emozioni a cielo aperto : GINEVRA - Lamborghini Huracàn Performante è spettacolare da guidare su strada , e ne abbiamo avuto prova sui tornanti della Transfagarasan , e micidiale in pista , e i record parlano da soli, . E ora ...