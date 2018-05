La vita dopo la morte? Esiste nella memoria delle persone che ti conoscono Se

ANNA TATANGELO/ Nuova vita dopo Gigi D'Alessio : shopping con le amiche e look sexy : ANNA TATANGELO, Nuova vita dopo l'addio a Gigi D'Alessio: bellissima e sexy, la cantante trascorre le sue giornate con il figlio Andrea e le amiche dedicandosi al lavoro.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 09:10:00 GMT)

Ignazio Marino : «La mia terza vita dopo la politica - lontano dall’Italia» : Prima ancora di essere senatore, poi sindaco di Roma, dal 2013 al 2015, Ignazio Marino era medico, chirurgo e professore universitario. Oggi è tornato alla sua prima vita: vive negli Stati Uniti, è tornato a risiedere a Philadelphia, una città che ama e dove ha molti amici cari. dopo la conclusione della sua esperienza in Campidoglio, ha ripreso i contatti con la Thomas Jefferson University di Philadelphia, dove aveva mantenuto la cattedra, pur ...

Aida Nizar affranta dopo il GF : “La pagina più triste della mia vita” : Grande Fratello: lo sfogo di Aida Nizar dopo la sua uscita Aida Nizar ha pubblicato durante la serata di ieri il suo primo sfogo su Instagram in seguito alla sua eliminazione dal Grande Fratello. Prima di tutto l’ex concorrente ha voluto ringraziare Barbara d’Urso, scrivendo di volerle mandare un grosso abbraccio e che la considerava una donna molto in gamba. Aida ha poi svelato il suo stato d’animo, palesemente a terra: ...

Legge elettorale/Evitare il bis della paralisi dopo le urne : Di fatto questo sistema non è stato sufficiente per assicurare a nessuna forza politica e a nessuna coalizione di liste collegate la maggioranza nei due rami del Parlamento. Bisogna prenderne atto. ...

Lo Stato Sociale e la vita dopo Sanremo 'Restiamo cinque teste diverse - la nostra musica è mescolanza' : Un anno fa le cose per Lo Stato Sociale erano diverse. Si, certo, erano già una band di successo, avevano già in parte abbandonato lo status di "indie band" e conquiStato un pubblico decisamente più ...

Niall Horan : «La mia vita dopo i One Direction» : Niall Horan è tornato a Londra, e Londra lo sa. Tra poche ore terrà un concerto in città, è solo la seconda volta dal 2015, quando faceva parte degli One Direction: la coda fuori dalla O2 Academy Brixton è lunghissima, sono centinaia le fan che attendono l’apertura dei cancelli. Mentre lo aspetto nella green room, le pareti tremano per le urla di eccitazione che provengono dall’esterno. Fullscreen01/05 - Niall Horan, 24 anni, ha debuttato da ...

Tre novità per Whatsapp iPhone dopo l’aggiornamento 2.18.51 : a quando su Android? : Abbiamo dovuto attendere più del solito, ma finalmente oggi 7 maggio possiamo analizzare più da vicino un nuovo aggiornamento di Whatsapp per iPhone. dopo le novità condivise con voi a marzo su queste pagine, infatti, oggi tocca esaminare in ogni dettaglio la release 2.18.51 che ha visto la luce lo scorso 6 maggio 2018. In attesa che lo stesso trattamento venga riservato agli utenti in possesso di uno smartphone Android, proviamo a comprendere ...

Mediaset accelera in Borsa dopo novità TIM : Mediaset accelera il passo nel pomeriggio mostrando un rialzo del 3,63% sul listino milanese. Il Biscione ha reagito alla "sconfitta" di Vivendi all'Assemblea dei soci TIM . La perdita della ...

Stefano De Martino? Dopo l’Isola dei Famosi cambia tutto. Novità giganti nella vita del ballerino. E niente sarà più come prima : Stefano De Martino, azzerate tutto. Azzerate l’ultima voce che aveva subito fatto scattare i fan. Ah, non vi è arrivata? Si mormorava che Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi nei panni di inviato dall’Honduras, l’ex di Belen avesse intenzione di mettere da parte per un po’ la sua carriera di ballerino. Stando a una serie di indiscrezioni, infatti, si diceva che il ventinovenne lanciato da Amici di ...

Enzo e Nanda - morti a poche ore di distanza - dopo una vita insieme : Enzo e Nanda, una vita insieme, se ne sono andati a poche ore di distanza. Lei poco prima. Ma poi, come dicono i loro figli e nipoti, «l’ha chiamato» e lui l’ha seguita. Milanesi, si conoscevano da sempre: le loro due famiglie lavoravano una accanto all’altra al Musocco, vendendo fiori a chi andava al cimitero a trovare i parenti defunto e scolpendo statue per le tombe. Nanda aveva una cotta per lui da quando aveva solo 14 anni, ma non osava ...

Macerata - 56enne si toglie la vita : viveva da sfollato dopo che il sisma aveva danneggiato i suoi 3 b&b : Il terremoto aveva danneggiato i suoi tre bed&breakfast e anche la sua casa di proprietà. aveva deciso di ripartire da capo, realizzando nuove strutture ma in un posto diverso. Il sisma, però, aveva lasciato ferite evidenti e mai rimarginate, come in tutta la popolazione. Un 56enne di Castelsantangelo sul Nera (Macerata) è morto dopo essersi gettato dalla finestra dell’appartamento al terzo piano di un palazzo ad Alba Adriatica (Teramo) dove ...

“Bye - bye Marco”. Liorni lascia La vita in diretta. Dopo anni di fortunata conduzione il presentatore ‘cambia casa’. Al suo posto un volto molto amato - soprattutto dal pubblico femminile : Un cambio di conduzione è alle porte a La vita in diretta. Infatti, marco Liorni sta dicendo addio al programma per lasciare spazio a un altro volto molto noto e molto amato. Recentemente si era parlato di una staffetta al timone dello show Rai e al ballottaggio c’erano Alberto Matano e Tiberio Timperi. Ora si sarebbe stato sciolto il nodo su chi guiderà la stagione 2018-2019 del programma di infotainment principe del servizio ...

Giulia De Lellis - la sua vita dopo la storia con Andrea : In America, il gesto dell'ex corteggiatrice viene chiamato 'haunting' , e Justin Bieber ne sa qualcosa..., ovvero quando qualcuno lancia un messaggio al mondo, con lo scopo però che solo un individuo ...