La turista trovata morta a Bari sarebbe deceduta per cause naturali

turista americana trovata morta a Bari - forse cause naturali : La salma è stata trasferita al dipartimento di Medicina legale del Policlinico di Bari. Al momento l'ipotesi più accreditata resta quella della morte naturale, ma il pm di turno ha disposto comunque l'autopsia per fugare ogni dubbio

Una turista americana è stata trovata uccisa a Bari : Una turista americana di 65 anni è stata trovata morta a Bari in una villetta della zona residenziale di Carbonara, in una traversa di via Vela. La donna era in vacanza con il marito, che si trova al momento all'interno dell'abitazione, dove i Carabinieri della sezione investigativa stanno svolgendo i rilievi. Il cadavere presente segni di ecchimosi sul collo, indizi di un probabile strangolamento. Al momento, riporta la ...

