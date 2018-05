La storia della festa della mamma

Francesco Monte e Paola Di Benedetto - l'attacco di Striscia : «Matteo già sapeva della fine della loro storia» : Matteo Gentili era già a conoscenza della fine della storia tra Francesco Monte e l'ex Paola Di Benedetto. E questo prima di entrare nella casa del Grande Fratello . La notizia non gli sarebbe stata ...

Un posto al sole - mai vista la moglie di Patrizio Rispo? Che storia! Chi è la donna della sua vita : ‘Un posto al sole’ non è una soap. È ‘la soap’, almeno in Italia perché la più longeva in assoluto. Ambientata a Napoli, va in onda dal lontano 21 ottobre 1996 su Raitre e venerdì 11 maggio 2018 i fan hanno assistito alla puntata numero cinquemila che ha visto come protagonista, quasi assoluto, Raffaele, il portinaio di Palazzo Palladini, un uomo buono e di fede con un’allegria innata che caratterizza le sue ...

Le locandine più belle della storia del cinema : Con la diffusione del nuovo mezzo espressivo conseguentemente si diffuse anche l'utilizzo del manifesto per pubblicizzare gli spettacoli e seguendo una logica comune di differenziazione di stili, ...

"TRACCE ED ORME DELLA NOSTRA storia" - servire la storia del nostro territorio : ... già collaboratore delle testate giornalistiche: "Il corriere laziale", "Radio Cusano Campus" e "Gazzetta dello Sport" di Roma; e "Anteprima Sport", "La provincia quotidiano" ed "Extra TV" di Latina ...

A caccia di pollini per studiare la storia della Liguria : A conservare la traccia di quali piante formassero, nelle varie epoche, i boschi e i prati di questo lembo di mondo rimangono i pollini, imprigionati ma conservati nei terreni umidi e negli ...

Ginnika Expo - storia della Moda - dello Sport e del Costume : Un altro punto forte del programma di Ginnika è lo Sport: se il torneo di Basket sarà sponsorizzato da Peak , marchio amato da diversi giocatori NBA, , Andrew Howe , campione europeo e vice campione ...

La più grande orgia della storia : appuntamento a Las Vegas il prossimo 2 giugno : L'organizzazione per le "persone sessualmente libere" inviata tutti "a venire" il 2 giugno 2018 alla sesta edizione del suo evento nella Città del Vizio, negli USA.Continua a leggere

Tiscali festeggia il primo utile della sua storia : Tiscali festeggia il primo utile della sua storia. La società di telecomunicazioni fondata da Renato Soru ha realizzato un risultato netto positivo di 0,8 milioni, grazie anche al saldo positivo tra ...

Plastica in mare - la storia della busta più “profonda” del Pianeta : Le depressioni o fosse oceaniche, aree profonde dei mari del Pianeta, rappresentano ambienti peculiari e poco noti. Nonostante le difficoltà di accesso, sono comunque oggetto di ricerche da parte di numerosi team internazionali di scienziati che, molto spesso, scoprono nuove specie che si sono adattate a vivere in condizioni estreme, come l'alta pressione o la totale assenza di luce.La più profonda depressione oceanica del Pianeta ...

Festa della mamma - storia e idee per biglietti e regali - : La ricorrenza quest'anno si festeggia domenica 13 maggio. Una tradizione che in Italia è nata a metà degli anni Cinquanta. Dai fiori ai film, ecco tutti i modi per celebrarla

Tiscali approva il bilancio 2017 e brinda al primo utile della storia : Il Consiglio di Amministrazione di Tiscali ha approvato il bilancio 2017. L'anno si è chiuso con un utile netto di 800 mila euro. Il primo risultato positivo nella storia dell'azienda. I ricavi sono ...

Donnarumma come Buffon e Dida : le papere dei grandi portieri della storia : Il tedesco Neuer viene ritenuto all'unanimità come uno dei migliori portieri al mondo quando si tratta di usare , oltre che le mani, anche i piedi. Ma sei anni fa con un disimpegno posticcio e ...

Boldi - dopo la fine della storia si consola con l'ex del Grande Fratello : Io l?ho visto sereno e divertito! La sua ex? Ogni tanto ha fatto qualche battuta ma nulla di più. Era il Boldi che tutti conosciamo: risate, buon umore e piacione ma carino al punto...

Dopo la fine della storia con la De Nardis - Boldi si consola con l'ex gieffina Rega : La storia tra Massimo Boldi e Loredana De Nardis è ormai finita Dopo 15 anni di amore. L'attore aveva annunciato al pubblico la fine del suo rapporto in una lunga intervista al Corriere della Sera , ...