“La scuola non è una spiaggia” | i presidi vietano minigonne | shorts e canotte in classe

Bullismo - 17enne vittima dei compagni di scuola a Lecce. Botte e umiliazioni : “La sua maglia usata per pulire la lavagna” : Il giovane ha sempre negato tutto. Fino a quando il 7 aprile la madre ha ricevuto un video su Whatsapp che ritraeva il figlio vittima di un compagno che lo prendeva a calci e lo minacciava con una sedia. Secondo la famiglia, il figlio 17enne avrebbe subito soprusi, umiliazioni e Botte fin dall’inizio dell’anno nella sua scuola a Lecce. Il filmato ricevuto dalla madre sarebbe stato girato da un amico del giovane che ha cercato in questo modo di ...

Elio Germano : “La sinistra? Ha smantellato la scuola pubblica - ormai tutti dicono le stesse cose - sono come delle televendite” : “Da quando la sinistra ha cominciato a privatizzare tutto, ha iniziato a sconvolgere le cose ”, lo ha detto l’attore Elio Germano , commentando la situazione politica attuale nella redazione del Fatto.it. Protagonista del film Io sono tempesta (in sala dal 12 aprile 2018), l’attore è stato ospite nella redazione del Fattoquotidiano.it assieme al collega Marco Giallini e al regista Daniele Luchetti. “La scuola pubblica l’ha smantellata ...

Scuola - la notte bianca della Geografia : “La domanda di corsi è in forte crescita - ma la materia rimane bistrattata” : A Bologna hanno organizzato una passeggiata nei prati di Caprara, a Roma una caccia al tesoro con l’uso del Gps, a Otranto una serata dedicata ai racconti di viaggi: venerdì è la prima notte bianca della Geografia. Nata due anni fa in Francia, la manifestazione quest’anno per la prima volta varca i confini per sbarcare in tutt’Europa e l’Italia è il Paese con il maggior numero di eventi in calendario. Oltre venti città coinvolte, più di quaranta ...