La maglia rosa re al Gran Sasso Yates brucia Pinot e Chaves

101° Giro d'Italia - al Gran Sasso vince la maglia rosa Yates - Froome e Aru in crisi : Live disponibile anche in streaming su Raiplay.it. Eurosport in diretta dalle 13. La vittoria di Carapaz a Montevergine: 12 maggio Il giovane ecuadoriano Richard Carapaz , ne,la foto qui sopra e in ...

Giro d'Italia - sul Gran Sasso trionfa la maglia rosa Yates : La maglia rosa Simon Yates ha vinto la nona tappa del Giro d'Italia: 225 chilometri da Pesco Sannita al Gran Sasso d'Italia. Al secondo posto il francese della Groupama FDJ Tibaut seguito da Chaves ...

Classifica Giro d'Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie. Yates vince e rimane leader (9^ tappa) : Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates resta leader ma oggi la nona tappa ci porterà al Gran Sasso (13 maggio)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 17:19:00 GMT)

Classifica Giro d’Italia 2018 - nona tappa : Simon Yates rafforza la maglia rosa - Aru e Froome a due minuti! : Simon Yates ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia 2018 e ha rafforzato la propria maglia rosa. Il britannico, grazie al successo a Campo Imperatore, ora vanta 32” sul compagno di squadra Johan Chaves e ben 38” su Tom Dumoulin. Pinot a 45”, Pozzovivo è a 57” mentre Chris Froome e Aru sono sprofondati a 2’30”. Classifica maglia rosa Giro D’ITALIA 2018: 1. Simon Yates ...

Giro - maglia rosa Yates piega Gran Sasso : 17.16 La maglia rosa piazza la zampata vincente negli ultimi metri della tappa e precede tutti ai 1.235 metri di Campo Imperatore,sul Gran Sasso, terzo arrivo in salita del Giro.Simon Yates mette in fila Thibaut Pinot ed Esteban Chaves nella nona tappa, partita da Pesco Sannita per 225 km. Ottimo quarto Domenico Pozzovivo, arrivato a 4". Nella salita del Gran Sasso, in difficoltà Chris Froome e Fabio Aru,giunti a 1'07" e 1'14" dal vincitore. ...

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie. Chaves difende l'azzurro (9^ tappa) : CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates resta leader ma oggi la nona tappa ci porterà al Gran Sasso (13 maggio)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 11:56:00 GMT)

Classifica Giro d'Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (9^ tappa - oggi) : Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates resta leader ma oggi la nona tappa ci porterà al Gran Sasso (13 maggio)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 10:30:00 GMT)

Giro d'Italia : Simon Yates conserva la maglia rosa dopo l'ottava tappa : Montevergine di Mercogliano - Il britannico Simon Yates ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale, dopo l'8/a tappa del 101/o Giro d'Italia di ciclismo, da Praia a Mare , ...

Giro d'Italia - Carapaz vince l'ottava tappa. Yates ancora in maglia rosa : Richard Carapaz , ciclista ecuadoriano della Movistar vince l'ottava tappa del Giro d'Italia da Praia a Mare a Montevergine di Mercogliano. Il 24enne di El Carmelo ha sorpreso tutti con uno sprint ...

Classifica generale Giro d’Italia 2018 - ottava tappa : Simon Yates in maglia rosa - Pinot scavalca Pozzovivo : Arrivo in salita a Montevergine di Mercogliano per l’ottava tappa del Giro d’Italia 2018: una salita non durissima, che non ha favorito del tutto lo scontro diretto tra i big della Classifica generale. A trionfare è stato uno strepitoso Richard Carapaz in Maglia bianca, che con l’attacco odierno ha guadagnato anche secondi su tutti i rivali. Andiamo a vedere la graduatoria aggiornata. Classifica generale Giro d’Italia ...

Classifica Giro d'Italia 2018 / Simon Yates sempre maglia rosa - Carapaz entra nei 10 (8^ tappa) : Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates leader, l'ottava tappa potrebbe riservare emozioni a Montevergine di Mercogliano (oggi 12 maggio)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:21:00 GMT)

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018 / maglia rosa - i numeri di Simon Yates (8^ tappa - oggi 12 maggio) : CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018: la Maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates leader, l'ottava tappa potrebbe riservare emozioni a Montevergine di Mercogliano (oggi 12 maggio)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 14:03:00 GMT)

Classifica Giro d'Italia 2018/ La maglia rosa e le altre graduatorie (8^ tappa - oggi 12 maggio) : Classifica Giro d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates leader, l'ottava tappa potrebbe riservare emozioni a Montevergine di Mercogliano (oggi 12 maggio)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 11:00:00 GMT)

CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2018 / Simon Yates resta maglia rosa - Viviani a caccia di riscatto (7^ tappa) : CLASSIFICA GIRO d’Italia 2018: la maglia rosa e le altre graduatorie. Simon Yates leader, la settima tappa Pizzo Praia a Mare non dovrebbe causare scosse (oggi 11 maggio)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 00:33:00 GMT)