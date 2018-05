La leucemia mi ha fatto capire il valore delle cose Il Gf della D' Urso sta

huffingtonpost

(Di domenica 13 maggio 2018) Alfonso Signorini re del gossip. Appassionato lettore. Curioso. Amante del teatro ecultura tout court. E ancora giornalista, anche scomodo. Politicamente corretto e non. C'è un ritratto a tutto tondo nella lunga intervista che il direttore di Chi ha rilasciato a La Verità e in cui ha raccontato dei suoi esordi fino all'arrivo del successo."Sono partito da La Provincia di Como. Mia madre era casalinga e mio padre impiegato, nessuno che potesse facilitarmi. ma avevo il pallinomusica. Studiavo, suonavo e leggevo le recensioni. nla mattina andavo in Piazza Cavour e salivo tutti i piani del palazzo dei giornali, Il Giorno, La Stampa, La Notte.. Qualche volte scrivevobrevi, ma non c'era futuro. Allora, mi proposi come corrispondente alla Provincia. Mandavo brevi critiche sui concertiScala e dei festival. 7 mila lire a pezzo".In breve tempo, solo 2 ...