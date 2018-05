La Lega di Matteo Salvini cede | Luigi Di Maio sarà premier

Governo Lega-M5s - Silvio Berlusconi : 'No - non mi sento tradito da Matteo Salvini' : Silvio Berlusconi non si sente tradito dal segretario della Lega Matteo Salvini. Il leader di Forza Italia, presente a Amart, mostra mercato dell'antiquariato al Museo della Permanente a Milano, ...

Scuola - Matteo Renzi : ‘Governo Lega-M5S? Adesso voglio vedere che coraggio avrete…’ : Matteo Renzi torna in scena all’indomani del probabilissimo accordo (a questo punto) tra Lega e M5S per la formazione di Governo: l’ex Presidente del Consiglio ha riservato diverse ‘stilettate’ all’intesa Di Maio-Salvini e non poteva essere altrimenti. ‘Oggi tanti dicono: il governo Lega-CinqueStelle non piace all’Europa – scrive Renzi su Facebook – Probabile, dico io. Aggiungo: non piace ...

Luigi Bisignani sapeva tutto : quando Gianroberto Casaleggio gli disse - 'sarà governo Lega-M5s'. E ora su Matteo Salvini... : Luigi Bisignani lo aveva detto e scritto già nel 2005: il governo? Sarebbe stato Lega-M5s , proprio quello che sta succedendo in questi giorni. E Bisignani ne scrive su Il Tempo , ricordando quanto ...

Sondaggi - la strategia di Matteo Salvini è vincente : la Lega vola al 24 - 4 per cento e cannibalizza Forza Italia. Stabili M5s e Pd : 64 giorni, tre giri di consultazioni e uno stallo politico la cui unica via d’uscita sembra essere lo scioglimento anticipato – molto anticipato – delle Camere. Questo è bastato a Matteo Salvini per far diventare la “sua” Lega il secondo partito d’Italia. Secondo l’ultimo Sondaggio effettuato da Swg per La7 sull’orientamento di voto, il Carroccio è al 24,4 per cento. Sette punti in più rispetto ...

Enrico Mentana - il sondaggio del TgLa7 che spinge Matteo Salvini al voto : la Lega sta volando : Il Movimento 5 Stelle non cambia molto: dal 32.7 per cento delle elezioni del 4 marzo, al 32.4. La Lega, invece, vola. Come ha mostrato un sondaggio del TgLa7 di Enrico Mentana , se si votasse oggi il ...

Vertice centrodestra - silenzio assoluto : Silvio Berlusconi e Matteo Salvini alla rottura - verso il governo Lega-M5s : L'attesissimo Vertice del centrodestra a Palazzo Grazioli si è concluso domenica sera intorno alle 23. E i leader si trincerano in un silenzio assoluto : nessuna dichiarazione ufficiale né di Matteo ...

Matteo Salvini - ultimatum Lega : 'Governo tra centrodestra e M5s - deve durare poco e fare cose. No a Monti bis' : 'No a un governo tecnico, sì a un governo a tempo, partendo da chi ha vinto le elezioni'. Matteo Salvini , subito dopo il congresso federale della Lega, ribadisce la linea che proporrà lunedì al ...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : 'Chi parla di soldi alla Lega sarà querelato' : 'Le mie sono scelte politiche dettate unicamente dalla coerenza, dalla lealtà e dal rispetto del voto degli italiani. Chiunque parli di soldi, prestiti, fideiussioni, regali e ricatti inesistenti a me ...

Matteo Salvini - il sondaggista Weber di Ixè : 'Inversione di tendenza' - la Lega si sta mangiando Silvio Berlusconi : La Lega si sta mangiando Forza Italia , e per tutto questo 'renderà Matteo Salvini molto più generoso con Silvio Berlusconi '. Secondo Roberto Weber , sondaggista e presidente dell'istituto Ixè , ...

Lega - Matteo Salvini arrivato a Genova : : Il sindaco Marco Bucci lo ha accolto con una battuta: «Non è pioggia, è irrigazione gratuita e continua» |

Matteo Salvini : "Lega pronta a mobilitare milioni di italiani contro l'accordo Pd-M5s" : Matteo Salvini minaccia di scendere in piazza contro un eventuale accordo tra Partito democratico e Movimento 5 stelle."Sento che migliaia di persone sono pronte, in caso di un folle governo Pd-5Stelle, a scendere in piazza - ha affermato il leader della Lega -. Altro che consultare i militanti piddini e grillini in rete, la Lega è pronta a mobilitare milioni di italiani se il voto non sarà rispettato. Il Pd ha già fatto ...

Matteo Salvini - i messaggi in codice con Luigi Di Maio : l'indizio sull'alleanza Lega-M5s : Basta un po' di memoria storica per ricordare che fine - politica - ha fatto chi ha sbattuto la porta in faccia al Cav, da Gianfranco Fini ad Angelino Alfano , le loro carriere politiche sono l'...

