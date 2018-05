La Lazio frena | ora per la Champions spareggio con l' Inter

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : il Crotone frena la Lazio! (37^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che domenica 13 maggio chiudono la 37^ giornata. La Juventus cerca di vincere lo scudetto questa sera(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 15:40:00 GMT)

Economia frena - infLazione sotto controllo : Bce conferma bazooka : Rallenta l'Economia dell'eurozona e si trascina dietro l'inflazione. Lo ha sottolieato Peter Praet, capo economista della Banca centrale europea secondo cui si sono fatti ampi progressi nel sentiero di ritorno ...

Rallenta l'infLazione Ue - frenano le Borse e l'euro : ... l'incertezza politica è diventata più pronunciata e, se prolungata, potrebbe rendere i mercati più volatili e avere effetti sulla fiducia nell'economia e sui premi di rischio , cioè sugli spread dei ...

Germania - l'infLazione frena ad aprile : Teleborsa, - l'inflazione in Germania mostra sancora segnali di rallentamento , confermando una crescita tendenziale stabile. I prezzi, secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, dovrebbero ...

Frena l'infLazione - ma fare la spesa costa di più : Frena l'inflazione, ma fare la spesa costa di più . Secondo le stime preliminari, nel mese di aprile 2018 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività , NIC, , al lordo dei ...

Istat : ad aprile l'infLazione frena a quota +0 - 5% : Ad aprile l'inflazione frena a quota +0,5%, registrando un netto rallentamento rispetto a marzo , +0,8%, . Lo rileva l'Istat nelle stime preliminari, registrando un rialzo mensile dello 0,1%. L'...

Italia - infLazione frena con energia ma crescono prezzi alimentari : Teleborsa, - Subiscono un rallentamento i prezzi al consumo in Italia . E' quanto emerge dalla stima preliminare rilasciata dall' Istat , secondo cui, ad aprile, l 'indice nazionale dei prezzi al ...

Istat - brusca frenata infLazione +0 - 5% : ANSA, - ROMA, 30 APR - Ad aprile l'inflazione, l'aumento annuo dei prezzi, frena allo 0,5%, risultando così in netto rallentamento rispetto a marzo , +0,8%, . Lo rileva l'Istat nelle stime preliminari,...

Italia - infLazione frena con energia ma crescono prezzi alimentari : Subiscono un rallentamento i prezzi al consumo in Italia . E' quanto emerge dalla stima preliminare rilasciata dall' Istat , secondo cui, ad aprile, l 'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'...

Frena l'infLazione in Giappone. La banca centrale continua con gli stimoli : Teleborsa, - In Frenata l'inflazione in Giappone. Indicazione che lascia presagire una continuazione degli stimoli monetari da parte della Bank of Japan, messi a punto proprio per risollevare l'...

Europa : immatricoLazioni auto in frenata a marzo - -5 - 2% - . Fca segna -8% - ma Jeep continua a brillare : Prima battuta d'arresto dell'anno per il mercato dell'auto in Europa . Nell'Europa dei 28 più le nazioni aderenti all'Efta sono state immatricolate 1.836.960 vetture, evidenziando un calo del 5,2% ...