La Lamborghini di Papa Francesco venduta per 750mila euro

Lamborghini Huracán RWD - L'esemplare di Papa Francesco venduto a 715 mila euro : All'RM Sotheby's di Montecarlo la Lamborghini Huracán RWD di Papa Francesco è stata battuta all'asta per una cifra record, 715 mila euro, quasi quattro volte il prezzo di listino della sportiva, proposta in Italia a partire da 185 mila euro. L'esemplare unico donato il 15 novembre 2017 a Sua Santità ha attirato le offerte dei collezionisti che hanno fatto schizzare alle stelle il prezzo di vendita della coupé a trazione posteriore per la quale ...

