La Juventus del futuro | chi può partire e chi resta

Juventus - settimo scudetto consecutivo ma la delusione Champions pesa come un macigno : settimo scudetto consecutivo per la Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri può festeggiare dopo il pareggio contro la Roma, 0-0 all’Olimpico. Poche emozioni nella gara della 37^ giornata del campionato di Serie A, risultato a reti inviolate, il successo del Napoli contro la Sampdoria non ha rinviato la festa scudetto dei bianconeri. E’ stata una corsa sicuramente condizionata nelle ultime partite, in particolar modo gli errori ...

Juventus - scudetto del dominio in Italia. Ma ora serve la conquista della Champions : Settimo trofeo consecutivo dei bianconeri: nessuno riesce a fermare la Vecchia Signora che, però, deve riuscire a sfatare il tabù Europa

Pagelle/ Roma-Juventus (0-0) : i voti della partita (Serie A 37^ giornata) : Pagelle Roma Juventus (0-0): i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo all'Olimpico nella partita valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018

Diretta/ Roma-Juventus - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Kolarov scuote l'esterno della rete : Diretta Roma Juventus, info streaming video e tv: a entrambe manca un punto per raggiungere l'obiettivo, rispettivamente Champions League e scudetto.

Roma-Juventus streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Roma-Juventus streaming, ecco dove guardare la diretta della partita – Continua il programma della 37^ giornata del campionato di Serie A, nel posticipo importante gara tra Roma e Juventus, i bianconeri possono festeggiare lo scudetto, i giallorossi per la qualificazione Champions.

Simbologia del sette - numero che porta la Juventus tra le stelle : sette volte in sette anni: mai nessuno prima di lei. La Juventus buca i calcoli del tempo, entra nei moti siderali, diviene parte del cosmo come lo vide Pitagora e lo prefigurarono i sapienti caldei ed i loro magi, uomini usi a rimirar le stelle dall’ultimo piano dei loro ziggurat. sette erano, secondo loro, i pianeti, e ad ogni pianeta corrispondeva un cielo e tutti insieme facevano il cosmo: la perfezione e la totalità. Poi ...

Nedved in forma scudetto. E' il portafortuna della Juventus : TORINO - Pavel Nedved ? E' sempre in grande forma. La scorsa settimana, il vice presidente della Juventus si è , ri, vestito da Furia Ceca, ancora una volta, ed è tornato a giocare a Hodonin, per i ...

Juventus su Arias / I bianconeri puntano al talento del Psv : sarà l'erede di Lichtsteiner? : Juventus su Arias, calciomercato news: i bianconeri puntano il terzino talentuoso del Psv Eindhoven che potrebbe diventare l'erede di Stephan Lichtsteiner

Calciomercato Juventus - blitz a Torino per Santiago Arias del Psv : il giocatore piace ai bianconeri : Non solo Cuadrado, un altro colombiano per Massimiliano Allegri. La Juventus si muove sul mercato alla ricerca di un terzino destro per il futuro. Perché con la partenza di Stephan Lichtsteiner , "È ...

Roma - contro la Juventus il debutto delle nuove maglie : Questa trama rappresenta il legame imprescindibile tra la Roma, la città e i suoi tifosi in ogni angolo del mondo. Roma, ecco la nuova maglia: verrà indossata contro la Juventus Tutte le notizie di ...

