La Juve vince il settimo scudetto | ma la città resta tiepida | pochi tifosi in centro

Juve 7 bellezze : le formazioni vincenti dei bianconeri Scegli il tuo «undici» ideale : Il settimo scudetto arriva con numerosi cambi di formazione grazie ad una panchina di grande qualità. Decisivo l’innesto di Douglas Costa. Sulla fascia De Sciglio tormentato dagli infortuni

Calcio - la Juve vince il suo 34°scudetto : 22.40 Adesso è ufficiale: la Juventus vince il suo 34° scudetto (7° consecutivo) con il pareggio 0-0 all'Olimpico contro la Roma. Contemporaneamente il Napoli ottiene un successo inutile (0-2) in casa Samp (partenopei -4 dai bianconeri ad una giornata dalla fine). Giallorossi in Champions già prima di giocare; la Samp saluta le ultime chance europee All'Olimpico ritmi non altissimi. Giallorossi pericolosi in avvio, la Juve reagisce.Gara ...

Juventus campione d'Italia se/ I risultati utili contro la Roma per vincere lo scudetto : il Napoli con la Samp : La Juventus è ormai ad un passo dal settimo scudetto consecutivo: con due giornate ancora da disputare i bianconeri potrebbero anche perdere sempre e festeggiare con la differenza reti(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 14:00:00 GMT)

Roma-Juve - Allegri : “se vogliamo una vacanza in più domani dobbiamo vincere” : Quella di domani “è sempre Roma-Juventus. Giocheremo in uno stadio pieno: loro devono raggiungere la Champions e noi lo scudetto. Ai ragazzi ho detto che se vogliono una settimana di vacanza in più, e non sarebbe male, domani devono vincere lo scudetto”. Così Massimiliano Allegri alla vigilia della trasferta con i giallorossi. L'articolo Roma-Juve, Allegri: “se vogliamo una vacanza in più domani dobbiamo vincere” sembra ...

Roma-Juve - Allegri : 'All'Olimpico per vincere lo Scudetto' LIVE : Segui LIVE sul sito di Sky Sport la conferenza di Max Allegri. E' sempre Roma-Juve, lo stadio sarà pieno, loro devono andare in Champions e noi vincere lo Scudetto. L'ho detto ai ragazzi, se ...

Roma - Manolas : "Juve più abituata di noi a vincere. Liverpool - che peccato" : Non sarà così per Alisson, che invece il Mondiale lo farà e spera anche di vincerlo: "Per me - dice Manolas a Sky - è tra i migliori al mondo e nettamente il più forte in Italia, con distacco sugli ...

Calciomercato Juve - tre super colpi per tentare di vincere la Champions? I nomi Video : C'è grandissimo entusiasmo in casa Juventus dopo la vittoria della Coppa Italia ai danni del Milan. La squadra allenata da Massimiliano Allegri ha disputato una partita perfetta, rifilando ben quattro reti agli uomini di Gattuso anche se in due circostanze si tratta di due papere di Donnarumma. Ora la Juventus torna a pensare al Calciomercato estivo. Beppe Marotta e Fabio Paratici, come riporta il noto quotidiano torinese Tuttosport, sono molto ...

Juventus - Altafini contro Allegri : “vince solo in Italia” : La Juventus chiuderà la stagione con la doppietta scudetto-Coppa Italia, un risultato buono ma non entusiasmante, pesa infatti l’eliminazione in Champions League. Non ha convinto il percorso di Allegri, José Altafini non le manda a dire all’allenatore bianconero come riporta juvenews.eu: “Ieri nemmeno gli attaccanti bianconeri hanno fatto la differenza, ma io non capisco invece perché Gattuso continui a tenere in panchina André ...

La Juve vince la coppa Italia - Milan travolto 4-0 : Il piccolo Diavolo ha resistito un tempo alla Juve padrona , finendo poi in ginocchio per consegnarle la quarta coppa Italia consecutiva, la 13/a della storia bianconera. Un altro primato firmato ...

La Juventus batte il Milan e vince la Coppa Italia. Il match finisce 4-0 | : Allegri a sorpresa tiene Higuain in panchina, davanti Douglas Costa, Mandzukic e Dybala. Gattuso schiera Locatelli

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : la Juventus vince la Coppa Italia! (10 maggio 2018) : ULTIME NOTIZIE dii oggi, ultim'ora: la Juventus alza la prima Coppa della stagione, pronta al quarto double di fila. Si apre uno spiraglio per il Governo italiano. (10 maggio 2018)(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 03:17:00 GMT)

Milan - Abbiati : 'Qui per interrompere il ciclo vincente della Juve' : Questa per noi oggi è la Coppa del Mondo, dove si può costruire il futuro: fondamentale per noi portarla a casa. Il presidente Lì sarà qui allo stadio, speriamo ci porti fortuna come nelle ultime ...