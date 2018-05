La Juve conquista il settimo scudetto di fila 

Alla conquista dell'America. La Juve debutta al gran galà delle stelle : Il 1º agosto ad Atlanta sfida ai migliori della lega Usa. La strategia bianconera per un mercato in espansione Appuntamento il primo agosto nell'avveniristico Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, ...

Regina d’Inghilterra - la Juve conquista Wembley : Come l’Italia di Capello e Zola. Come il Milan di Altafini che sollevò la prima Coppa dei Campioni. Un’altra Wembley, un altro sorriso italiano. La Juve ntus sfratta il Tottenham e s’avvinghia al sogno Champions, cancella il 2-2 dell’andata e pure il vantaggio-macigno di Son. È la vittoria di Higuain e Dybala che ribaltano il risultato in due minuti...

La Juventus conquista la finale di Tim Cup anche se c'è da stare poco allegri : Dopo lo 0-1 ottenuto all'andata in casa dell'Atalanta i bianconeri si ripetono bissando il risultato, decisivo il rigore trasformato da Miralem Pjanic a quindici minuti dal termine. C'è soddisfazione per la qualificazione in finale, anche se la prestazione non è stata delle migliori con gli orobici che hanno sfiorato più volte la rete del vantaggio. Per allegri quarta finale consecutiva di Coppa Italia La Juventus conferma il suo legame con la ...