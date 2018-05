La forza del silenzio 

[Il retroscena] Il Pd vuole la presidenza della commissione di controllo sui Servizi Segreti e consegna la Rai a forza Italia : Per la cronaca l'esponente azzurro più titolato a guidare la Vigilanza Rai sarebbe l'ex capogruppo al Senato Paolo Romani, che è stato a più riprese ministro per le Comunicazioni. Per aggirare questo ...

Si conclude a Roma ènergiro - il biketour di ènostra che racconta la transizione e la forza delle comunità energetiche : Sabato 12 maggio si conclude a Roma ènergiro, l’originale campagna itinerante per promuovere il modello delle comunità energetiche lanciato da ènostra, Il fornitore cooperativo di elettricità rinnovabile, sostenibile ed etica che chiude il cerchio tra produzione, risparmio e consumo. Partner dell’iniziativa nazionale Banca Etica, Greenpeace e Retenergie e diverse realtà locali per ciascuna delle dieci tappe. Protagonista della campagna su due ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città ELEZIONI : forza ITALIA PRESENTA 'forza IMPERIA' - LA LISTA A SOSTEGNO DI LUCA LANTERI ... : ...Marina di Porto con tutti gli amici di FORZA ITALIA perché il partito è FORZA ITALIA che si declina con questa LISTA con il nome di 'FORZA IMPERIA' però sappiamo benissimo che è una LISTA politica ...

[Il retroscena] Duecento nomine : ecco il prezzo dell'accordo Lega-forza Italia per l'ok al governo con i Cinque Stelle : Una partita tutt'alto che scontata e che dovrà soddisfare i criteri del Colle e un preciso standing internazionale soprattutto in alcuni ministeri chiave: Interni, Esteri, Economia. "Siamo al 50 per ...

Giro - auto forza i blocchi e travolge motociclista del servizio d’ordine : gravissimo : L’incidente è avvenuto prima della quinta tappa ad Agrigento: l’automobilista è entrato in una strada chiusa al traffico provocando l’incidente

«Al Sud non si possono permettere le vacanze - vincerebbe il M5S». La frase choc della parlamentare di forza Italia : Le deputata altoatesina di Forza Italia Michaela Biancofiore azzarda analisi molto originali sul possibile esito del voto a luglio: "Danno i brividi a tutti , le elezioni in estate, ndr, perché ...

Il Capitano Maria è il vero risveglio della forza : Il Capitano Maria vince per ko. La nuova fiction con protagonista Vanessa Incontrada ha sbancato l’auditel del lunedì sera con 7.032.000

Game of Thrones - la forza sovrumana di The Mountain : l’attore islandese è l’uomo più forte del mondo : Hafþór Júlíus Björnsson si è laureato campione del mondo nella gara World’s Strongman 2018, che è stata disputata nelle Filippine. Si tratta di una gara che testa la forza fisica dei partecipanti attraverso una serie di prove. Björnsson, che viene soprannominato “Thor“, detiene dal 4 marzo scorso il record mondiale di sollevamento pesi con stacco da terra, e cioè 472 chili. Il gigante islandese (206 cm) ricopre, dal 2014, il ...

Il ruolo dell'intelligenza artificiale nell'impiego della forza letale : Prima ancora di costruire un Terminator sarebbe imperativo scrivere delle leggi che dovranno vincolari tutti i paesi nel mondo. Nessuno dovrebbe costruire delle macchine totalmente auto-coscienti. E' ...

Ascolti tv ieri - Il capitano Maria vs Star Wars – Il risveglio della forza | Auditel 7 maggio 2018 : Due prime tv ieri sera per Rai 1 e Canale 5. Chi avrà vinto per quanto riguarda gli Ascolti tv? Il capitano Maria, serie tv con protagonista Vanessa Incontrada su Rai 1 o Star Wars – Il risveglio della forza film con Harrison Ford su Canale 5? Scopriamo assieme verso quale tra i nove principali canali avete manifestato maggior interesse e tutti i dati Auditel del 7 maggio 2018. Ascolti tv ieri, 7 maggio 2018 **Dati Auditel a disposizione a ...

«Star Wars " Il risveglio della forza» : la trama - il cast e i nuovi personaggi : BB-8 BB-8 è il droide che accompagna Rey, e che ha subito conquistato la simpatia dei fan di tutto il mondo: ha un design che ricorda un po' quello di R2-D2 , ma sembra esserne la naturale evoluzione.