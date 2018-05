La febbre del Far West

I segreti della febbre di Fido : Il cane è mogio, ha mangiato poco e sospettate che abbia la febbre. Ma come fare a saperlo? Il vecchio metodo popolare del naso caldo che indica febbre, mentre il naso fresco ne indica l'assenza, non ...

La mamma del Varicella party : «No ai vaccini - non uso medicine. La febbre? È giusto che ci sia...» : Qualche giorno fa il suo post su Facebook non è certo passato inosservato: una mamma aveva infatti, tra il serio e il faceto, scritto sul suo profilo di un ?Varicella party?, per...

Usa - sud della Florida minacciato dalla febbre gialla : Dopo l’emergenza del virus Zika nel 2016, quest’anno il sud della Florida e’ minacciato dalla febbre gialla. Negli Stati Uniti non c’e’ un’epidemia della malattia da oltre cento anni, ma i funzionari sanitari locali sono preoccupati per un grande focolaio che si e’ sviluppato in Brasile e nell’America centrale e meridionale, che potrebbe portare il virus attraverso i viaggiatori nella parte ...

Operazione febbre del sabato sera a Pozzallo : arrestata baby gang : Operazione Febbre del sabato sera: i Carabinieri arrestano baby gang che di sera seminò il panico. Una serie di furti e aggressioni in due ore.

L'antico mareografo che misura la 'febbre' del mare : Si tratta di uno strumento antico, ma di cui non possiamo fare ancora a meno: il mareografo meccanico di Marsiglia, unico a misurare i battiti del Mediterraneo da 130 anni a questa...

Teramo - neonata con 40 di febbre/ Il pediatra non la visita a casa : esposto della madre all'Ordine dei Medici : A Teramo un pediatra di famiglia si è rifiutato di visitare una neonata di due mesi con la febbre a 40: la madre della bimba lo ha denunciato e presenterà un esposto all'Ordine dei Medici(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 17:22:00 GMT)

Sold out in tutto il territorio per 'La febbre del sabato sera' de La Crisalide : ... le persone che si sono date da fare perché la disabilità avesse dei riflettori e la regista Fabiola Cannella, capace di creare spettacoli sempre in grado di valorizzarli. Chi volesse sostenere le ...

La febbre della "disco music" che guarì gli anni di piombo : Sono in molti a considerarlo uno spartiacque tra il prima e il dopo. Saturday Night Fever, il film di John Badham uscito nel 1977 che rivelò il giovane attore John Travolta, in America ha lanciato ...

Brasile - torna la febbre gialla. I rischi dell’epidemia che ha fatto più di 200 morti : La febbre gialla, una delle più tipiche malattie tropicali, non presenti in Occidente, è provocata da un flavivirus, un arbovirus a RNA. Viene trasmessa dalle zanzare del genere Aedes, sia aegypti che albopictus, e Haemagogus. Il serbatoio della malattia è rappresentato dalle scimmie. In corso di episodi epidemici anche la specie umana può diventare però una fonte epidemiologicamente rilevante di infezione: la cosiddetta “forma urbana”, ...

Nigeria : epidemia di febbre di Lassa - 110 morti dall’inizio del 2018 : Dall’inizio del 2018 in Nigeria la febbre di Lassa ha causato 110 morti, su 353 casi confermati, secondo l’ultimo bilancio diffuso dalle autorità sanitarie locali. La settimana scorsa, l’Organizzazione mondiale della Sanità aveva riferito di 72 decessi su 317 casi confermati. L’Oms descrive la febbre di Lassa come un’infezione virale appartenente alla stessa famiglia dei virus di Marburg ed Ebola. Il nome deriva da ...