La dura vita del riformismo italiano

Sana Cheema fu uccisa. La dura vita delle donne pakistane in Italia : Se vogliono che le donne siano schiave perché le mettono al mondo?". Nosheen alterna la rabbia alla voglia di dimenticare, ma ora che è diventata madre capisce ancora di più il sacrificio di sua ...

Ivrea. Tra ostacoli - auto e buche la dura vita delle mamme : Andare in giro con il passeggino diventa in molte occasioni un'odissea snervante Strisce pedonali poco visibili e automobilisti che accelerano invece di fermarsi

Intensificata l'attività della Polizia Locale di Albenga durante le festività : Albenga più sicura durante i ponti del 25 aprile e del 1° maggio grazie ad una intensificazione del lavoro delle Forze dell'Ordine che dato l'ingente afflusso di turisti hanno incrementato le loro ...

Bomba : Stefano De Martino cambia vita. Reduce dall’esperienza in Honduras - il ballerino ha deciso di dare una svolta definitiva e di “mollare” tutto. La notizia (super) che addolora le fan : La sua carriera è iniziata nella scuola di Maria De Filippi: Stefano De Martino si era presentato nella categoria danza e, da subito, è stato evidente a tutti il suo talento. E infatti, dopo aver frequentato la scuola, è stato scelto come ballerino professionista della trasmissione. De Martino, ad Amici, aveva anche trovato l’amore: Emma Marrone che frequentava la scuola insieme a lui. Poi, però, era arrivato l’uragano Belen che aveva scatenato ...

Batte la testa durante la partita di rugby - ora Rebecca lotta per la vita in ospedale : Batte la nuca con violenza durante una partita di rugby, ora la giovane Rebecca Braglia si trova in gravi condizioni. La 18enne ha battuto la nuca in campo durante una partita di rugby...

DERAGLIAMENTO TRENO : “MACCHINISTA CI HA SALVATO LA VITA”/ Cuneo - avviata procedura di rimozione del convoglio : TRENO Savona-Torino deraglia nel cuneese: due feriti. Ultime notizie: il convoglio ha urtato una gru. Tanta paura quest’oggi in Piemonte, in provincia di Cuneo, per un incidente ferroviario(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:35:00 GMT)

Agnone Festa della Liberazione - vicesindaco Marcovecchio : "Democrazia e libertà - valori duramente conquistati che invitano ognuno di noi a ... : ... crimini che nessun colore politico e nessuna pietà umana potranno mai comprendere e giustificare, se non condannare e scongiurare per costruire un possibile futuro di pace tra noi, nel mondo. Oggi, ...

Milano : uomo in fin di vita dopo un malore durante un festino a luci rosse Video : Finisce decisamente male la notte brava nel capoluogo meneghino di un uomo di trentanove anni, di cui al momento non sono note le generalita'. L’uomo, alla sfrenata ricerca di un divertimento trasgressivo, sarebbe infatti stato colto da un improvviso malore all'interno di un locale privato sito in Via Napo Torriani a Milano, mentre era in corso un festino per adulti a base di sesso e #droga. L'uomo è stato trovato dai soccorsi nudo ed in fin di ...

Milano : uomo in fin di vita dopo un malore durante un festino a luci rosse : Finisce decisamente male la notte brava nel capoluogo meneghino di un uomo di trentanove anni, di cui al momento non sono note le generalità. L’uomo, alla sfrenata ricerca di un divertimento trasgressivo, sarebbe infatti stato colto da un improvviso malore all'interno di un locale privato sito in Via Napo Torriani a Milano, mentre era in corso un festino per adulti a base di sesso e droga. L'uomo è stato trovato dai soccorsi nudo ed in fin di ...

Batterie più durature per i Samsung Galaxy dal 23 aprile : novità da Manutenzione Dispositivo : Arrivano interessanti novità oggi 23 aprile per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy, anche in riferimento ai modelli meno recenti, considerando la natura dell'aggiornamento al quale è stato sottoposto di recente un servizio come Manutenzione Dispositivo. Si tratta dell'ex Smart Manager, con cui gli utenti potranno avere un controllo maggiore sui consumi della batteria del proprio smartphone. Vediamo dunque di capire cosa ...

La dura vita degli spin doctor nell'èra dei social : Si sono dati convegno con un dibattito dal nome senza equivoci: " spin? Le strategie di comunicazione nella campagna elettorale del 2018 ", professionisti e docenti di comunicazione politica all'...

Orrore al matrimonio : stuprata durante la festa. “È stato un parente”. Invitati sotto choc dopo aver saputo chi era la povera vittima : Ennesimo episodio di violenza su minorenni che ha sconvolto l’India, suscitando un’ondata di indignazione ed una vera e propria rivolta sociale su scala nazionale. La notizia è stata portata alla luce dall’agenzia di stampa Pti ed è accaduta nel distretto di Kabirdham, nello stato di Chhattisgarh, dove la polizia ha arrestato l’autore del crimine, un giovane di 25 anni, parente dello sposo. Una bambina di undici ...

Vitalizi - Di Maio : “Avviata procedura per il taglio. È antipasto di quello che faremo” : “Il nostro obiettivo numero uno è ristabilire un po’ di equità sociale. Oggi a distanza di circa 10 giorni dalla loro elezione, Fraccaro e Fico hanno dato il via alla procedura del taglio dei Vitalizi. Insieme a tutto l’ufficio di presidenza della Camera hanno iniziato la rivoluzione gentile che vi avevamo promesso. È solo l’antipasto di quello che saremo capaci di fare una volta al governo”. Lo ha detto durante un ...

GASPARE/ "Qui in Honduras ho vissuto uno dei momenti più belli della mia vita" (Isola dei Famosi) : GASPARE, dopo la grande sorpresa della settimana scorsa ora cosa accadrà? L'esperienza del reality sicuramente finora l'ha visto protagonista assoluto. (Isola dei Famosi)(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 23:43:00 GMT)