La certezza dei giudici | condotta senza macchia

L'annuncio di Mediapro : fideiussione quando ci sarà certezza sui diritti tv : TORINO - A poche ore dal termine per la presentazione delle garanzie finanziarie da 1,2 miliardi di euro, previste dal bando con cui è diventata intermediario indipendente per la vendita dei diritti ...

Spiagge : Confesercenti Veneto - ok Bolkestein - ad imprenditori servono certezza dei tempi : Venezia, 19 apr. (AdnKronos) - "Finalmente, è dal 2010 che ripetutamente abbiamo fatto presente ai vari governi che si sono succeduti fino ad oggi nel nostro Paese che la Direttiva Bolkestein era 'interpretabile', almeno per alcuni servizi come quello delle concessioni balneari, che potevano essere

Spiagge : Confesercenti Veneto - ok Bolkestein - ad imprenditori servono certezza dei tempi : Venezia, 19 apr. (AdnKronos) – “Finalmente, è dal 2010 che ripetutamente abbiamo fatto presente ai vari governi che si sono succeduti fino ad oggi nel nostro Paese che la Direttiva Bolkestein era ‘interpretabile’, almeno per alcuni servizi come quello delle concessioni balneari, che potevano essere di fatto escluse dalla Direttiva Servizi Europea. Ora sembra che tutte le forze politiche ne abbiano preso atto”. Così ...

Spiagge : Confesercenti Veneto - ok Bolkestein - ad imprenditori servono certezza dei tempi : Venezia, 19 apr. (AdnKronos) – “Finalmente, è dal 2010 che ripetutamente abbiamo fatto presente ai vari governi che si sono succeduti fino ad oggi nel nostro Paese che la Direttiva Bolkestein era ‘interpretabile’, almeno per alcuni servizi come quello delle concessioni balneari, che potevano essere di fatto escluse dalla Direttiva Servizi Europea. Ora sembra che tutte le forze politiche ne abbiano preso atto”. Così ...

UNIVAQ - prosegue l'incertezza dei voti di laurea : ... Economia e Amministrazione delle Imprese, Economia e Commercio, Scienze Statistiche per l'Economia, Economia e Gestione dei Servizi Turistici, Economia e Gestione delle Risorse Culturali Ambientali ...

Bce : aumenta l'incertezza sulla scadenza dei programmi di acquisto di attività : ... e ritiene che l'impatto finale degli attriti commerciali sull'economia dell'eurozona dipenderà dall'entità dell'imposizione delle tariffe doganali.

Grindr dopo Facebook - chi li usa ha la certezza di non avere più segreti. È lo scempio dei dati personali : I tre milioni e 600mila utenti di Grindr hanno la certezza di non avere più segreti. Il social network – su cui convergono gay, bisessuali, transgender e queer – ha condiviso informazioni delicate almeno con due società esterne, Apptimize e Localytics. I dati passati di mano per evidenti ragioni commerciali riguardano lo stato di salute (ad esempio la data dell’ultimo test per rilevare l’H.i.v.), le preferenze sessuali, il ruolo ...

Isola dei Famosi 2018 - la moglie di Amaurys Perez : "Ho la certezza che non mi ha tradito" : Angela Rende, intervistato dal settimanale Vero, difende a spada tratta il marito Amaurys Perez, coinvolto, a suo malgrado, in un pettegolezzo che lo avrebbe voluto molto vicino a Cecilia Capriotti durante la permanenza all'Isola dei Famosi. La moglie smentisce categoricamente ogni tipo di gossip sul suo matrimonio: Ho la consapevolezza che è una bugia. L'unica cosa che mi preme è salvaguardare i miei figli e che guardano la televisione e non ...