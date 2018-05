eurogamer

: La Belgian Gaming Commission consiglia persecuzioni legali per i giochi contenenti loot box #LootBox - Eurogamer_it : La Belgian Gaming Commission consiglia persecuzioni legali per i giochi contenenti loot box #LootBox -

(Di domenica 13 maggio 2018) In un primo momento il governo del Belgio ha comunicato la proibizione della vendita dialcun tipo diBox, concedendo due mesi ai publisher per adeguarsi alla nuova normativa, mentre adesso una nuova normativa dellae belga annuncia una nuova normativa contro tali.Come riporta Gameindustry, il Belgio raccomanda la persecuzione legale deile famigerate casse premio. Iper cui è stata richiesta la sospensione dellebox sono, per citarne alcuni tra i più celebri, CS:GO, FIFA 18 e Overwatch. Secondo lae queste casse "scambiano denaro reale con un valore basato sulla fortuna", meccanismo che è stato a tutti gli effetti accostato al quello del gioco d'azzardo secondo le direttive emesse ad aprile.L'organo governativo belga annuncia dunque che per tali titoli saranno prese misure penali, qualora tali casse premio ...