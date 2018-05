La Bce sarà flessibile come una startup finché si farà guidare dai dati

Economia UE non convince - QE Bce sarà esteso fino al 2019? : La fine del programma di acquisto di bond della Bce, il cosiddetto QE, potrebbe essere rimandata. Questo perchè gli ultimi segnali in arrivo dall'Economia della zona euro mostrano segnali di cedimento, sollevando dubbi sul futuro della politica monetaria. Sono sempre più numerosi gli analisti che non escludono quindi che il QE andrà oltre la ...

Bce : nei prossimi mesi focus sarà più su ciclo economico - primo rialzo tassi entro estate 2019 - analisti - : L'inflazione dell'area euro è scesa ad aprile all'1,2% con la componente "core" portatasi ai minimi a oltre un anno , 0,7%, . Rallentamento momentaneo o campanello d'allarme circa un'inversione di ...

Governo - Mario Draghi non sarà premier : dalla Bce arriva il no alla sua disponibilità : Il suo nome viene 'messo in acqua' come una zattera di salvataggio ogniqualvolta il nostro Paese si trova con l'acqua alla gola , cioè, spesso, , come nell'attuale impasse nella ricerca di una ...

Fine QE - Weidmann alla Bce e invecchiamento popolazione : per Europa saranno guai : Meno neonati e più vite lunghe cominciano ad avere un impatto a catena sull'economia europea, in quanto i baby boomers nati dopo la seconda guerra mondiale vanno in pensione e i tassi di natalità ...