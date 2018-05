Kingdom Hearts 3 è ancora previsto per l' anno in corso

In Kingdom Hearts 3 vedremo anche il ritorno di Xigbar e Luxor? : L'uscita di Kingdom Hearts 3 dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, essendo il lancio fissato per ora per un generico 2018. Tanti i ritorni potenziali durante la nuova avventura di Sora. Paperino e Pippo per i mondi Disney, e pare che non mancheranno le sorprese. Secondo alcune dichiarazioni rilasciate da un paio di doppiatori, due personaggi con cui i fan della saga avranno sicuramente familiarità potrebbero tornare. Parliamo di Xigbar, che è ...

Kingdom Hearts III sfoggerà dei minigiochi ispirati ai cartoni classici Disney : godiamoceli in un nuovo trailer : Kingdom Hearts III continua a essere croce e una delizia di tantissimi fan. Ogni nuova informazioni riaccende la speranza per qualche reveal concreto ma intanto continua a latitare una data di uscita precisa che possa finalmente tranquillizzare tutti gli appassionati che attendono il gioco da ormai tantissimi anni.Quest'oggi non parliamo dei classici rumor sulla data di uscita ma di qualcosa di molto più concreto, di un nuovo trailer che ci ...

Kingdom Hearts 3 : arriva il nuovo trailer classic Kingdom che mostra i minigiocchi stile LCD anni 80! Da non perdere : Una delle case produttrici più amate da parte dei videogiocatori che non possono fare a meno del gaming è senza dubbio Square-Enix che fino ad oggi ha accompagnato generazioni su generazioni sfornando sempre videogames di altissima qualità che hanno ottenuto numerose vendite. Kingdom HEARTS 3: ecco il nuovo trailer classic Kingdom che mostra i minigiocchi stile LCD anni 80, analizziamo il tutto In occasione del Kingdom ...

Nel nuovo trailer di Kingdom Hearts 3 tornano delle vecchie conoscenze : novità in arrivo : Un po' a sorpresa, Square Enix ha rilasciato un nuovo trailer di Kingdom Hearts 3: la clip è piuttosto breve, ma rappresenta un'occasione succosa per assaporare nuove sequenze di gameplay del gioco di Tetsuya Nomura, anche se forse il materiale presente nel video non è ciò che ci si aspettava. Vediamo, infatti, un piccolo minigioco che probabilmente sarà all'interno dell'avventura, ma soprattutto ritroviamo qualche piacevole, vecchia ...

Uscita Kingdom Hearts 3 svelata da un leak? : Kingdom Hearts 3 è ufficialmente in Uscita nel corso del 2018, questo lo sappiamo da tempo - per la precisione, dallo scorso Disney D23, quando con un trailer che svelava il mondo di Toy Story scoprivamo l'anno di lancio del gioco targato Square Enix. Ignoriamo ancora, tuttavia, la data di Uscita specifica, che tuttavia non dovrebbe tardare ad arrivare e che entro l'E3 2018 potrebbe finalmente regalare ai fan ciò che desiderano da tempo: a ...

Kingdom Hearts 3 arriverà nel mese di ottobre? : Quando potremo mettere finalmente le mani sull'attesissimo Kingdom Hearts 3? A questa domanda ancora non è stata data una risposa ufficiale ma, secondo le ultime indiscrezioni comparse in rete, sembra che il nuovo gioco di Tetsuya Nomura, che a quanto pare sarà piuttosto vasto, arriverà ad ottobre.Stando a quanto riportato da VG247.com, la nota catena Target avrebbe aggiornato i suoi listini indicando Kingdom Hearts 3 in uscita il prossimo 31 ...

Spider-Man in Kingdom Hearts 3? Ecco che ne pensa un producer : Si sa, Spider-Man adesso è proprietà (in parte) della Disney, che ne divide i diritti con Sony, e i personaggi Disney appariranno in Kingdom Hearts 3 come da canone per la saga. Quello di vedere i personaggi Marvel è un sogno che i fan vivono da anni, ma ad oggi non sappiamo neanche se il team di sviluppo diretto da Tetsuya Nomura abbia preso in considerazione questa eventualità. Intanto, però, la presenza di un'icona della Marvel (recentemente ...

Il sito ufficiale di Kingdom Hearts 3 si aggiorna - novità in arrivo? : Square Enix ha aggiornato il sito ufficiale giapponese di Kingdom Hearts 3 e, in generale, del franchise in collaborazione tra il publisher nipponico e Disney, creato e diretto da Tetsuya Nomura. L'aggiornamento del portale web ufficiale comporta possibili novità in arrivo? Vediamo in cosa consistono le notizie. Il sito di Kingdom Hearts ha cambiato leggermente la sua grafica, mettendo in primo piano Kingdom Hearts 3 e Kingdom Hearts Union X ...

Kingdom Hearts 3 sta per mostrare il mondo di Big Hero 6? : Tutti i fan attendono l'annuncio relativo alla data di uscita di Kingdom Hearts 3 come l'ossigeno, ma c'è anche tanto hype intorno ai nuovi mondi che saranno inclusi nell'avventura, così come alla possibilità di vedere in azione quelli già annunciati. Tra i mondi Disney noti, infatti, c'è quello di Big Hero 6, che finora non è stato mai mostrato in alcun video gameplay: le cose, però, potrebbero cambiare molto presto. Recentemente, infatti, e ...

Il director di Kingdom Hearts 3 svela dettagli sulle trasformazioni del Keyblade : Kingdom Hearts 3 è, senza ombra di dubbio, uno dei videogiochi più attesi in uscita quest'anno - ma probabilmente anche uno dei più agognati degli ultimi anni. Il terzo capitolo della serie, targato Square Enix e diretto nuovamente da Tetsuya Nomura, storico creatore della saga crossover tra i personaggi di Final Fantasy e quelli Disney, introdurrà tantissime novità al gameplay: tra le più interessanti ci saranno le trasformazioni del Keyblade, ...

Nuovi - piccoli dettagli su Kingdom Hearts 3 dal coverage di PlayStation Magazine UK : Kingdom Hearts 3 è protagonista del nuovo numero di Official PlayStation Magazine UK, che ha pubblicato in queste ore il coverage dedicato al terzo capitolo della saga diretta da Tetsuya Nomura. Dalla rivista emergono preziose conferme di quanto affermato in occasione del Disney D23 Expo, ma anche qualche piccolo dettaglio aggiuntivo sul titolo in uscita entro la fine del 2018 per PlayStation 4 e Xbox One. Vediamo nel dettaglio cosa c'è di ...

In Kingdom Hearts 3 ci sarà il mondo de Il Libro della Giungla - con possibile annuncio ad aprile? : Kingdom Hearts 3, stando ai rumor, deve ancora svelare alcuni mondi Disney che saranno teatro della nuova avventura di Sora, Paperino e Pippo: tra quelli finora noti annoveriamo Rapunzel, Hercules, Big Hero 6 (non ancora mostrato, però), Toy Story e Monster Inc. Quali altre ambientazioni (e quante) ci aspettano nel terzo capitolo che uscirà nel 2018? Non abbiamo ulteriori ufficialità, ma l'ultimo rumor vorrebbe un grande classico Disney tra i ...

Kingdom Hearts III : in trepidante attesa - tra speranze e preoccupazioni - editoriale : L'incredibile mondo di Kingdom Hearts, partorito dalla prolifica mente di Tetsuya Nomura, ha di certo influenzato le carriere videoludiche di molti, andandosi a posizionare tra le epopee virtuali più amate di sempre. A riprova di ciò, non è raro imbattersi in ex videogiocatori che al sol sentirlo nominare vengono colti da nostalgici turbinii di emozioni. Del resto, un perfetto connubio tra la magia dell'universo Disney e i temi maturi ...

Tetsuya Nomura conferma che in Kingdom Hearts 3 ci saranno due noti compositori : Nel nuovo numero di Famitsu compare un'intervista al Tesuya Nomura, creatore della serie di Kingdom Hearts e attuale director di Kingdom Hearts 3 (ma anche di Final Fantasy VII Remake). Il producer ha confermato che il terzo capitolo della serie crossover tra Square Enix e Disney includerà la collaborazione di due famosi compositori di colonne sonore appartenenti ad altri celebri franchise. Parliamo, in particolare, di Tekaharu Ishimoto e ...