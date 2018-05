Kasia Smutniak | ' Per recitare nuda ho battuto il drago' Guarda videointervista - di A

Kasia Smutniak : «Per l'ape regina di Silvio mi sono messa a nudo» : Lo hanno detto tutti, e lo ripete anche lei: Loro , nelle sale da domani con la seconda parte, non è un film politico, ma un film sui sentimenti. Trentotto anni, polacca ma da circa 20 anni in Italia, ...

“Non sembra lei”. Kasia Smutniak - ma che hai fatto? È diventata magrissima : volto scavato e fisico sempre più sottile. Le ultime foto dell’attrice - praticamente irriconoscibile - preoccupano : Kasia Smutniak si è di recente mostrata in tutto il suo splendore su Vanity Fair. L’attrice 38enne di origine polacca ha posato per la prima volta senza veli per la cover del magazine: “Finora ho mimetizzato la mia parte femminile e l’ho nascosta allo scopo di essere presa sul serio. Adesso che ho quasi 40 anni sento che è il momento di tirarla fuori con grande tranquillità… Sono stata felice di mettermi a ...

Kasia Smutniak : «Sono libera e sono nuda» : Kasia, una penna, un foglio: «Più vai avanti e più rimpiangi il tempo che è passato. Ti volti indietro e sono già passati quasi quarant’anni. Quando ne ho compiuti trenta ho tirato le somme. Ho scritto la lista delle cose fatte, di quelle da fare, delle imprese riuscite, dei fallimenti. Il lavoro, i figli, il mutuo e i sogni, naturalmente. Nuotare con le balene, avere un brevetto di volo, fare l’astronauta, parlare molte lingue, fare il giro del ...

Kasia Smutniak : "Respirare significa anche regalarsi l'illusione di dimenticare - ma vivere è portarsi tutto dietro" : "C'è voluto del tempo per assumere la consapevolezza della donna che sono. A vent'anni, ma anche a 30, ero profondamente diversa". Oggi Kasia Smutniak di anni ne ha 38 e per la prima volta ha deciso di mettersi completamente a nudo per un servizio fotografico. Lo ha fatto per Vanity Fair, che le ha dedicato la copertina del settimanale in uscita il 25 aprile e una lunga intervista.Si legge su Vanity Fair:Ho mimetizzato la mia parte ...

Casting per un film con Kasia Smutniak e un cast internazionale ma anche altro Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di partecipare a casting e provini per un importante film di livello internazionale, ma anche per la selezione di attori e attrici nonchè di altre figure per interessanti e varie produzioni ed eventi. Prevista sempre la retribuzione. Le Perle delle Muse Per la nota agenzia Le Perle delle Muse si cercano steward per il 30 aprile per attivita' da svolgersi a Noventa di Piave, in provincia di ...