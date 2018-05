Karate - Busà e Cardin guidano l'Italia agli Europei : segui la diretta : Da luglio, ogni risultato servirà ad accumulare punti per il ranking: solo i primi quattro al mondo potranno salire sull'aereo verso il Giappone. Per gli altri ci sarà un torneo di qualificazione a ...

Karate - Europei 2018 : Novi Sad si tinge di azzurro! Oro di Michele Martina. Argento per Crescenzo - Bottaro e il team kumite. Busà - Cardin - Semeraro e Busato di bronzo : Una giornata memorabile per l’Italia agli Europei 2018 di Karate, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Il Bel Paese ha conquistato oggi un bottino complessivo di ben otto medaglie: un oro, tre argenti e quattro bronzi. Gli azzurri si sono confermati quindi grandi protagonisti in ambito continentale e hanno già migliorato il bottino dello scorso anno, visto che domani l’Italia è in finale per l’oro nel kata femminile a squadre. Andiamo a ...

Karate - Europei 2018 : Italia imperiale - Mattia Busato bronzo nel kata! Dominio assoluto contro il tedesco Smorguner : L’Italia continua a far faville a Novi Sad (Serbia), dove sono in corso le finali degli Europei 2018 di Karate. Mattia Busato ha conquistato la medaglia di bronzo nel kata superando il tedesco Ilja Smorguner con un perentorio 5-0 nella finale per il terzo posto. L’azzurro ha dominato la scena confermando in tal modo il risultato conseguito nell’edizione 2017 a Kocaeli, segnale evidente di una continuità di rendimento ...

LIVE Karate - Europei 2018 in DIRETTA : Italia per l’abbuffata di medaglie! ORO MARTINA! Semeraro - Busà e Cardin di bronzo! : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei 2018 di Karate. A Novi Sad (Serbia) si sfidano oggi, sabato 12 maggio, gli atleti impegnati nelle finali per il bronzo e per l’oro del kata e di tutte le categorie individuali del kumite, che si concluderanno con l’assegnazione delle medaglie continentali. L’Italia per l’occasione schiererà ben otto atleti, di cui tre saranno impegnati nelle ...

Karate - Europei 2018 : è ancora tripudio Italia! Luigi Busà demolisce il lettone Sadikovs ed è bronzo nei -75 kg : L’Italia non si ferma più agli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). Arriva la terza medaglia di bronzo della mattina e la firma è davvero illustre. Luigi Busà è salito sul terzo del gradino della categoria -75 kg grazie alla netta vittoria contro il lettone Sadikovs, sconfitto 4-0 con un ippon e uno yuko e letteralmente demolito dal talento del 30enne di Avola, sempre più straordinario protagonista nel panorama ...

Karate - Europei 2018 : Luigi Busà e Silvia Semeraro si fermano in semifinale! Maresca out ai quarti - maledetti hantei : Luigi Busà si è fermato a un passo dalla Finale per l’oro agli Europei 2018 di Karate che sono scattati oggi a Novi Sad (Serbia). L’icona italiana di questo sport, già vincitore di due titoli continentali e di due ori iridati tra i 75kg, è stato sconfitto in semifinale dall’azero Rafael Aghayev. Il 30enne di Avola si è dovuto arrendere contro il suo eterno rivale, una bestia nera che lo ha fermato sul più bello già diverse ...

Karate - Europei 2018 : Italia - che partenza! Viviana Bottaro in finale per l’oro nel kata! Mattia Busato si gioca il bronzo! : L’Italia apre subito alla grande gli Europei 2018 di Karate, in corso di svolgimento a Novi Sad (Serbia). Gli azzurri non hanno deluso le aspettative nel kata individuale, con Viviana Bottaro che vola in finale per l’oro, mentre Mattia Busato si giocherà il bronzo. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio il cammino dei due Italiani. Partiamo da Viviana Bottaro che ancora una volta si conferma una stella assoluta del Karate azzurro e approda per ...

LIVE Karate - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata - l’Italia punta su Luigi Busà e Sara Cardin per le medaglie. Busato e Bottaro in semifinale nel Kata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Karate a Novi Sad (Serbia). Si parte subito col botto nel torneo che oggi, giovedì 10 maggio, propone le eliminatorie di tutte le categorie di peso individuali del Kata e del kumite. Un’autentica scorpacciata di gare, in cui tutti gli atleti saliranno sul tatami per testare il proprio LIVEllo di competitività e dare la caccia alla finale, in programma ...

Karate - Europei 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Sara Cardin e Luigi Busà pronti a confermarsi - azzurri da podio nel kata : L’Italia punta a confermarsi ai vertici agli Europei 2018 di Karate, che si svolgeranno a Novi Sad (Serbia) da giovedì 10 a domenica 13 maggio. Lo scorso anno il Bel Paese conquistò otto medaglie (tre ori, tre argenti e due bronzi), chiudendo al secondo posto nel medagliere complessivo, alle spalle dei padroni di casa della Turchia. La formazione azzurra sarà molto competitiva anche in questa edizione e l’obiettivo sarà quello di provare a ...

Karate - Europei 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Sara Cardin e Luigi Busà le punte : Una squadra italiana nutrita e compatta si presenterà a Novi Sad (Serbia) per andare a caccia delle medaglie agli Europei 2018 di Karate, in programma tra giovedì 10 e domenica 13 maggio. Luigi Busà e Sara Cardin Saranno ancora una volta i principali rappresentati di una compagine decisamente competitiva praticamente in tutte le categorie del kumite e pronta a prendersi la scena anche nel kata, oltre che nelle prove a squadre. Viviana Bottaro e ...

Abusata dal maestro di Karate/ Il racconto di Simona a CartaBianca : l'uomo condannato a 9 anni e mezzo : Abusata dal maestro di karate: il racconto di Simona, una delle vittime, intervistata a CartaBianca. l'uomo, Carmelo Cipriano, condannato a 9 anni e mezzo.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 16:00:00 GMT)

Karate - Campionati Italiani kumite 2018 : Lorena Busà emula il fratello e vince il titolo! Silvia Semeraro sempre ai vertici - conferma per Laura Pasqua : Il Karate in Italia è un affare di famiglia. Lorena Busà emula il fratello Luigi e sale sul trono della categoria -55 kg ai Campionati Italiani 2018 di kumite, che hanno avuto luogo nel Centro Olimpico Federale di Ostia. La Busà, seconda nella tappa di Salisburgo delle Series A, ha sconfitto Alessandra Mangiacapra nella finale per l’oro, mentre sul terzo gradino del podio sono salite Veronica Brunori e Lucrezia Angelica Molgora. Già ...

Karate - Campionati Italiani Kumite 2018 : altro sigillo per Luigi Busà. Conferme anche per Simone Marino e Angelo Crescenzo : Si sono aperti oggi al PalaPellicone di Ostia i Campionati Italiani Assoluti di Kumite. La prima giornata di gare ha visto salire sul tatami tutte le categorie di peso maschili. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dai -75 kg dove arriva l’ennesimo titolo per Luigi Busà. Il campione europeo conferma la sua incredibile classe e si impone al termine di un torneo perfetto, in cui non ha subito nemmeno un punto in tutti gli ...