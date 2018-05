Juventus | è festa dopo lo scudetto | delirio nello spogliatoio bianconero FOTO e VIDEO

Roma-Juventus 0-0 - bianconeri campioni d’Italia per la settima volta consecutiva I gol più belli|La festa Ecco perché ha vinto (di nuovo) : Con una giornata di anticipo la squadra di Allegri si aggiudica il tricolore. Il pareggio dell’Olimpico a reti bianche dà il via alla festa

Juventus - festa all'Olimpico : è scudetto : Ai bianconeri bastava un punto: con la Roma finisce 0-0. Campioni d'Italia per la settima volta di fila

La Juventus in campo per preparare un nuova festa : La Juventus ha ripreso ad allenarsi dopo i festeggiamenti per la Coppa Italia e il giorno di riposo concesso da Allegri. Oggi a Vinovo penultimo allenamento prima della trasferta di Roma, appuntamento ...

Juventus-Verona : Allianz Stadium esaurito per la festa scudetto : TORINO - Allianz Stadium tutto esaurito per 'l'ultimo, grande abbraccio della stagione ai nostri campioni'. Lo comunica la Juventus sul proprio sito internet all'indomani della vittoria nella finale ...

Juventus-Milan - finale dai due volti : la festa dei bianconeri e le lacrime di Donnarumma [FOTO e VIDEO] : 1/15 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Juventus CAMPIONE D'ITALIA SE/ Napoli a -6 - festa scudetto contro la Roma? : La JUVENTUS non ha ancora vinto il settimo scudetto consecutivo, ma il 2-2 del Napoli contro il Torino lo avvicina sensibilmente: adesso ai bianconeri basta un punto nelle ultime due gare(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 09:20:00 GMT)

Juventus - pronta la festa. Premiazione con il Verona e... : TORINO - Scudetto o no? Il pomeriggio juventino è corso tra dubbi scaramantici e calcoli aritmetici. La Juventus può perdere il settimo titolo consecutivo se nelle prossime due giornate perde contro ...

Juventus-Napoli - Milic guida la festa : 0 presenze ma è in prima fila [VIDEO] : Juventus-Napoli, grande prestazione della squadra di Maurizio Sarri che ha conquistato tre punti fondamentali per la corsa scudetto, decisiva una rete di Koulibaly nei minuti finali, adesso la squadra di Sarri è favorita per il titolo anche considerando il calendario. Calciatori scatenati al termine della partita, anche l’ultimo arrivato Milic, l’esterno guida la festa, 0 presente con la maglia del Napoli ma è in prima fila. ...

Il Napoli batte la Juventus : la festa dei giocatori e dei tifosi azzurri allo Stadium : Impresa del Napoli che batte la Juventus 0-1 allo Stadium e si porta a -1 dai bianconeri. Una partita non molto emozionante viene decisa nel finale da un colpo di testa di Koulibaly, che sovrasta ...

Juventus-Real Madrid 0-3 - a Napoli è festa grande : la maglia celebrativa [FOTO] : Juventus-Real Madrid 0-3, a Napoli la maglia celebrativa. Si è giocata la gara valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League, dominio da parte della squadra di Zidane che ha ipotecato la qualificazione, quasi vicine allo zero le possibilità dei bianconero di superare il turno. In tanti però hanno ‘festeggiato’ alla sconfitta della squadra di Allegri, in particolar modo a Napoli. E’ stata realizzata infatti ...