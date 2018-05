Juventus | cosa farà adesso Buffon? Juventus | Figc o Fifa

Juventus - procedimento contro Buffon : ecco cosa rischia il portiere : La Uefa ha aperto due procedimenti contro Buffon, in particolar modo nel mirino sono finite le proteste contro l’arbitro Oliver e le dichiarazioni pesantissime post-partita. Ma cosa rischia il portiere della Juventus? Secondo l’articolo 15 del codice di regolamento disciplinare l’estremo difensore rischia dalle 2 alle 4 giornate di squalifica, ma ritirandosi, non le sconterà mai. Il discorso invece è diverso per quanto riguarda ...

Juventus MILAN : COSA CAMBIA PER L'EUROPA LEAGUE/ Regole e scenari : in molti rivorrebbero la Coppa delle Coppe : JUVENTUS-MILAN: COSA CAMBIA per L'EUROPA LEAGUE. Regole e scenari: se i rossoneri vincono la Coppa Italia... Atalanta e Fiorentina in allerta: ecco perché. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 18:56:00 GMT)

Juventus-Milan : cosa cambia per l'Europa League/ Regole e scenari : se i rossoneri vincono la Coppa Italia... : Juventus-Milan: cosa cambia per l'Europa League. Regole e scenari: se i rossoneri vincono la Coppa Italia... Atalanta e Fiorentina in allerta: ecco perché. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:49:00 GMT)

Chi si qualifica in Europa League se la Juventus vince la Coppa Italia? Il regolamento e cosa succede col settimo posto in Serie A : Questa sera si gioca la Finale della Coppa Italia 2018 di calcio, Juventus e Milan si contendono il trofeo in una partita che sarà determinante anche per definire quali saranno le squadre italiane che giocheranno in Europa nella prossima stagione. La vincente della Coppa Nazionale, infatti, ottiene il pass diretto per la fase a gironi dell’Europa League ma cosa succede se ad alzare il trofeo saranno i bianconeri che sono già qualificati ...

La Juventus ha in mano lo scudetto : ecco cosa manca ad Allegri : ROMA - Juventus a un passo dal titolo. Si è già detto dopo il ko del Napoli a Firenze che aveva riportato la Juventus a +4 ma oggi, dopo il pari degli azzurri in casa contro il Toro che fatto ...

Serie A calcio femminile - Juventus e Brescia a quota 54 : cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Rischio spareggio! Il regolamento : Mancano 180 minuti al termine del campionato di calcio femminile di Serie A e Brescia e Juventus sono in vetta con gli stessi punti (54). Una parità dettata dalla quasi infallibilità delle due compagini sconfitte due volte in questo campionato con una vittoria ciascuna nei rispettivi scontri diretti: 4-0 in favore della Vecchia Signora nel match al Club Azzurri e 2-1 per le Leonesse a Vinovo. Un sostanziale equilibrio che potrebbe portare ad un ...

Serie A calcio femminile - Juventus e Brescia a quota 54 : cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Rischio sorteggio! Il regolamento : Mancano 180 minuti al termine del campionato di calcio femminile di Serie A e Brescia e Juventus sono in vetta con gli stessi punti (54). Una parità dettata dalla quasi infallibilità delle due compagini sconfitte due volte in questo campionato con una vittoria ciascuna nei rispettivi scontri diretti: 4-0 in favore della Vecchia Signora nel match al Club Azzurri e 2-1 per le Leonesse a Vinovo. Un sostanziale equilibrio che potrebbe portare ad un ...

Inter-Juventus - Allegri-Tagliavento : cosa ha detto realmente il tecnico bianconero? (VIDEO) : Allegri-Tagliavento- Scoppia la polemica dopo un Inter-Juventus tra i più movimentati degli ultimi 10 anni. Come accennato in mattinata, la Procura della Figc ha acquisito le immagini del post partita tra Allegri e Tagliavento. Indice puntato contro il tecnico per la frase “E’ stato proprio bravo”, in riferimento ad Orsato. Poi il tecnico aggiunge: “Promosso”? […] L'articolo Inter-Juventus, ...

Cosa succede se Juventus e Napoli arrivano a pari punti in Serie A : Per decidere a chi assegnare il campionato si contano gli scontri diretti, che però sono in esatta parità: e quindi? The post Cosa succede se Juventus e Napoli arrivano a pari punti in Serie A appeared first on Il Post.

Cosa succede se Juventus e Napoli arrivano a pari punti : Per assegnare lo Scudetto si contano gli scontri diretti, che però sono in esatta parità: e allora? The post Cosa succede se Juventus e Napoli arrivano a pari punti appeared first on Il Post.

Juventus-Napoli - l’incredibile retroscena da Roma : “ecco cosa ha combinato De Laurentiis dopo il gol di Koulibaly” : Juventus-Napoli, successo importantissimo della squadra di Maurizio Sarri che si porta ad un solo punto di distacco dal club bianconero, ultime giornate entusiasmanti per la corsa scudetto. Nel frattempo emerge un incredibile retroscena dal Prof. Giordano rettore dello Sbarro Health Research Organization a Philadelphia che ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “Ho visto la partita tra Juventus e Napoli a Roma fianco a fianco con De ...

Juventus-Napoli - Sarri svela : “il dito medio? Ecco cosa è successo” : Juventus-Napoli, lo scontro scudetto ha portato al blitz della squadra di Sarri che adesso è favorita per la vittoria finale, prima del match dito medio per il tecnico azzurri nei confronti dei tifosi bianconeri, l’allenatore spiega il motivo: “I tifosi della Juve non c’entrano niente. Ho risposto a un gruppo di persone che ci stavano sputando e insultando perché siamo napoletani. Io mai mi permetterei di fare un gesto a una persona ...

Juventus - Allegri dopo il ko col Napoli : 'Per lo scudetto serve qualcosa di straordinario' : "Sapevamo che il campionato quest'anno sarebbe stato difficile e il Napoli sta facendo grandissime cose. Ora mancano quattro partite, abbiamo una settimana per recuperare le energie e preparare al ...

Sondaggio : cosa dovrebbe fare la Juventus con Allegri? : TORINO - Il ko interno con il Napoli ha riaperto il discorso riguardante il futuro di Massimiliano Allegri . cosa dovrebbe fare secondo voi la Juventus con il tecnico toscano al termine della stagione?...