Juve | settimo scudetto di fila Inutile la vittoria del Napoli in casa Samp

Calcio - Juventus Campione d’Italia 2018! Basta lo 0-0 con la Roma : settimo scudetto consecutivo - 34° nella storia : La Juventus è matematicamente Campione d’Italia 2018! I bianconeri hanno conquistato il settimo scudetto consecutivo (impresa mai riuscita a nessuno nella storia), il 34° di tutti i tempi. La squadra di Massimiliano Allegri doveva conquistare un punto nel match contro la Roma per avere la matematica certezza del titolo e così è stato: lo 0-0 maturato allo Stadio Olimpico ha fatto partire la festa. Dopo aver vinto la Coppa Italia in ...

DIRETTA/ Roma-Juventus (risultato finale 0-0) streaming video e tv : settimo scudetto di fila per i bianconeri! : DIRETTA Roma Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Manca un punto: ai bianconeri per lo scudetto, ai giallorossi per la Champions League(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 22:28:00 GMT)

Juve - Higuain-Dybala per la caccia al settimo scudetto : Manca un punto per l'aritmetica alla Juve per il 34° scudetto , che arriverebbe comunque se il Napoli non vincesse, . Stasera la squadra di Allegri cercherà di prenderselo a Roma, contro la squadra di ...

Chi si qualifica in Europa League se la Juventus vince la Coppa Italia? Il regolamento e cosa succede col settimo posto in Serie A : Questa sera si gioca la Finale della Coppa Italia 2018 di calcio, Juventus e Milan si contendono il trofeo in una partita che sarà determinante anche per definire quali saranno le squadre italiane che giocheranno in Europa nella prossima stagione. La vincente della Coppa Nazionale, infatti, ottiene il pass diretto per la fase a gironi dell’Europa League ma cosa succede se ad alzare il trofeo saranno i bianconeri che sono già qualificati ...

Juventus a 180' dal settimo scudetto consecutivo : Alla Juventus manca solo la matematica per conquistare il settimo scudetto filato, il 34esimo della storia.

Juve - settimo sigillo : Il pari del San Paolo porta i bianconeri a +6 sul Napoli: solo la matematica ormai la separa dallo scudetto. Al sicuro anche con 2 ko grazie alla differenza reti Ricami del destino. Il Toro consegna ...

Juventus a un passo dal settimo scudetto consecutivo : Solo la matematica e l'imponderabile impediscono di assegnare già da oggi lo scudetto alla Juve. A 180' dalla fine i bianconeri hanno 6 punti di vantaggio sul Napoli (che oggi ha pareggiato con il Torino 2 a 2) che in teoria può ancora raggiungerli in caso di due ko juventini e altrettanti successi azzurri. Ma a rendere praticamente fatto il 7/o scudetto Juve è la discriminate della differenza reti in caso di arrivo a pari ...

La Juve vince il settimo Scudetto consecutivo se… Le opzioni per essere Campioni d'Italia : Un testa a testa lungo 35 giornate che potrebbe terminare già questo weekend. Juventus e Napoli hanno lottato a lungo per la vittoria del campionato, per quello Scudetto che è stato l'obiettivo di una ...

Juventus - Higuain : 'Lotteremo fino alla morte per il settimo scudetto' : MILANO - ' Questo è il calcio. Nella partita precedente col Napoli abbiamo perso all'ultimo minuto, oggi l'abbiamo ribaltata. Questo è l'orgoglio, la fame e la sete di vittoria che appartengono a ...

Juventus - settimo scudetto vicino : un segreto chiamato Allegri : Allegri IL MAGO - Inutile girare intorno, criticare la qualità del gioco, aggrapparsi a scuse: Massimiliano Allegri è stato, e continua ad essere, uno dei migliori allenatori del mondo. L'ultimo ...