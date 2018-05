Calcio : la Juve è campione d'Italia per la settima volta consecutiva. A Roma finisce 0-0 : La Juventus è campione d’Italia per la settima volta consecutiva. È bastato pareggiare 0-0 all’Olimpico contro la Roma (che mantiene così il terzo posto in classifica ad una giornata dalla fine) per vanificare il tentativo di rincorsa del Napoli vincitore per 2-0 della sfida a Marassi contro la Sampdoria. Roma-Juventus è stata gara vera nel primo tempo e nei primi 25’ della ripresa, fino ...

Roma-Juventus 0-0 i bianconeri sono campioni d'Italia per la settima volta consecutiva : La Roma e la Juventus pareggiano per 0-0 allo stadio Olimpico e i bianconeri si laureano così campioni d'Italia per la settima volta consecutiva. A breve il servizio completo LEGGI LA CRONACA

Calcio : la Juve è campione d'Italia per la settima vola consecutiva. A Roma finisce 0-0 : La Juventus è campione d’Italia per la settima volta consecutiva. È bastato pareggiare 0-0 all’Olimpico contro la Roma (che mantiene così il terzo posto in classifica ad una giornata dalla fine) per vanificare il tentativo di rincorsa del Napoli vincitore per 2-0 della sfida a Marassi contro la Sampdoria. Roma-Juventus è stata gara vera nel primo tempo e nei primi 25’ della ripresa, fino ...

Juve - settima meraviglia : pari 0-0 a Roma - è ancora scudetto. Bianconeri campioni d'Italia : La Juventus entra nella storia vincendo il settimo scudetto di fila. Con il pari 0-0 all'Olimpico contro la Roma i Bianconeri di Massimiliano Allegri si confermano campioni d'Italia con una...

Roma-Juventus 0-0 i bianconeri sono campioni d?Italia per la settima volta consecutiva : La Roma e la Juventus pareggiano per 0-0 allo stadio Olimpico e i bianconeri si laureano così campioni d'Italia per la settima volta consecutiva. A breve il servizio completo LEGGI...

Juve - dubbio Mandzukic. A metà settimana contatto per Perin : Roma-Juventus prima va giocata e semmai le celebrazioni avverranno solo dopo, scrive Matteo Dalla Vite su 'La Gazzetta dello Sport'. Ieri Allegri ha provato varie soluzioni e - stante la certezza di ...

Juve - una settimana di polemiche : Orsato e Irrati nel mirino : Juve, una settimana di polemiche: Orsato e Irrati nel mirino Juve, una settimana di polemiche: Orsato e Irrati nel mirino Continua a leggere

Il Milan c'è ed ora punta alla Coppa Italia : la 'triste' Juve delle ultime settimane inizia a tremare! : Il Milan ha dominato contro l'Hellas Verona, proiettandosi con fiducia alla gara di Coppa Italia di mercoledì contro la Juventus Il Milan ha domato l'Hellas Verona senza particolari problemi, mettendo ...

Juventus - Chiellini : 'Settimana decisiva in campionato - vogliamo il sorpasso' : ... Chiellini è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport facendo il punto sul momento attraversato dagli uomini di Allegri e parlando degli elementi decisivi per arrivare al successo. "Siamo ...