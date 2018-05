Juve nella leggenda del calcio

Juventus nella leggenda : settimo Scudetto consecutivo : Basta uno zero a zero alla Stadio Olimpico contro la Roma, la Juventus è ancora Campione d'Italia: settimo Scudetto consecutivo, il quarto di fila per Massimiliano Allegri. Un ciclo pazzesco...

Calcio - Juventus Campione d’Italia 2018! Basta lo 0-0 con la Roma : settimo scudetto consecutivo - 34° nella storia : La Juventus è matematicamente Campione d’Italia 2018! I bianconeri hanno conquistato il settimo scudetto consecutivo (impresa mai riuscita a nessuno nella storia), il 34° di tutti i tempi. La squadra di Massimiliano Allegri doveva conquistare un punto nel match contro la Roma per avere la matematica certezza del titolo e così è stato: lo 0-0 maturato allo Stadio Olimpico ha fatto partire la festa. Dopo aver vinto la Coppa Italia in ...

La UEFA esaminerà il comportamento di Gianluigi Buffon nella partita tra Real Madrid e Juventus : La UEFA ha fatto sapere che il 31 maggio esaminerà il comportamento tenuto da Gianluigi Buffon in Real Madrid-Juventus. Nei minuti finali della partita, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, Buffon aveva fronteggiato e insultato l’arbitro The post La UEFA esaminerà il comportamento di Gianluigi Buffon nella partita tra Real Madrid e Juventus appeared first on Il Post.

Torino - minacce a compagna ex capo ultrà Juve : due condannati. Così la Dda indagò sulle infiltrazioni criminali nella curva Sud : La storia che ha messo la Direzione distrettuale antimafia di Torino sulle orme delle infiltrazioni criminali nella curva Sud della Juventus e nel bagarinaggio è arrivata ieri a un primo punto fermo. Due uomini, Salvatore Boncore, 61 anni, e Vincenzo Maccione, 59, sono stati condannati rispettivamente a otto e cinque anni di carcere. Per la Dda erano responsabili di un’estorsione e una tentata estorsione ai danni di Patrizia Fiorillo, 46 anni, ...

Juve - Allegri : "Coppa per entrare nella storia. Gattuso? Spero domani si incazzi un po'" : La voce è tornata e l'emozione è sempre la stessa, anche se quel trofeo che sberluccica tra lui e Gigi Buffon l'ha già sollevato tante volte. Massimiliano Allegri è già entrato nella storia della ...

Nella Juve cresce la fiducia per Mandzukic : La Juventus ha proseguito oggi l'avvicinamento alla finale di Coppa Italia con un allenamento mattutino. In vista della gara contro il Milan che si giochera' mercoledi' allo Stadio Olimpico di Roma, ...

Clamoroso Juventus - indagine dopo la gara contro il Real : i calciatori nella bufera : La Juventus è concentrata sulla gara di campionato contro il Bologna, l’obiettivo è quello di raggiungere lo scudetto ma non si placano le polemiche dopo l’eliminazione della Champions League contro il Real Madrid e per il comportamento di alcuni calciatori bianconeri. Secondo le ultime indiscrezioni dalla Gazzetta dello sport infatti, Buffon, Agnelli, Chiellini e Benatia, sarebbero finiti nel mirino dei vertici Uefa dopo le ...

Marchisio - caffè con Marotta. Chiederà di rimanere nella Juve : TORINO - La parola addio, nelle intenzioni di Claudio Marchisio , non è contemplata. A fine stagione, quando andrà a bussare all'ufficio di Beppe Marotta per un colloquio chiarificatore, il ...

Di Francesco : 'Credo nella rimonta col Liverpool. Lotta scudetto? Non è finita - la Juve deve venire a giocare a Roma...' : Nel nostro mondo e nella vita regna il pessimismo, ma io voglio riportare tutto alla realtà'. IL CASO ULTRAS - 'Condivido pienamente i messaggi contro la violenza, certi personaggi non hanno niente a ...

LIVE Pagelle Inter-Juventus in DIRETTA : Higuain e Icardi osservati speciali nella sfida di San Siro : Buona sera e bentrovati alle Pagelle LIVE di Inter-Juventus, anticipo serale della 35esima giornata del campionato di calcio di Serie A. La Scala del calcio sarà teatro della partita più di tradizione del “Pallone italico”: il “Derby d’Italia”, definito così da Gianni Brera nel 1967 all’indomani dello Scudetto perso dall’Inter di Helenio Herrera in favore della Vecchia Signora. Tornando all’oggi il ...

Maradona fa causa a Fifa 2018 : la sua immagine nella curva della Juventus : 'Speriamo che il culo abbandoni la Juve, i giocatori del Napoli stanno giocando meglio, hanno coraggio e non devono far andare via i bianconeri'. Così Diego Armando Maradona commenta la lotta scudetto ...

Maradona contro EA : il volto del Pibe de Oro compare nella curva della Juventus in FIFA 18 : Diego Armando Maradona, probabilmente il più grande calciatore di tutti i tempi, torna protagonista scagliandosi contro Electronic Arts. Dopo la polemica con Konami, per l'inclusione del campione in PES 2017, ora è il turno di FIFA 18.A quanto pare, il giornalista Paolo Trapani avrebbe scoperto, all'interno di FIFA 18, il volto di Maradona su uno striscione della curva della Juventus. Il volto del Pibe de Oro compare tra i tifosi bianconeri nel ...

Juventus Napoli - Diego Armando Maradona esulta per la sua squadra. E nella città partenopea è notte di caroselli e fuochi d'artificio : esultanza via social per la vittoria del Napoli in casa della Juventus anche per Diego Armando Maradona. L'ex pibe de oro ha postato sui suoi profili una foto del colpo di testa di Kalidou Koulibaly con il risultato della partita e la frase 'mamma mia! ForzaNapoliSempre'.Migliaia di persone sul lungomare, caroselli di auto, sirene spiegate, fuochi d'artificio. La città di Napoli è in festa per la vittoria degli azzurri all'Allianz ...

VIDEO Gol di Koulibaly : Juventus-Napoli 0-1 nella sfida scudetto. Il colpo di testa che fa sognare una città! : Koulibaly ha segnato la rete che ha deciso Juventus-Napoli, la sfida scudetto. Il difensore ha siglato il gol al 90′ con un eccezionale colpo di testa che ha sorpreso la difesa bianconera e Gigi Buffon. Gli azzurri hanno vinto la partita per 1-0 e si sono così portati a un solo punto di distacco dalla Juventus quando mancano quattro partite al termine del campionato: la Serie A è partita, la volata tricolore è lanciata. Di seguito il VIDEO ...