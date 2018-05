Juve | le 5 partite chiave | Dybala e Higuain firmano i gol scudetto

Juventus - la marcia verso lo Scudetto : ecco le partite chiave : La stagione della Juventus è stata entusiasmante, come ormai accade da sette anni, anche se questa volta è stata più dura del solito vincere il tricolore. I bianconeri non sono partiti con il piede ...

Orsato - dopo Inter-Juve seconda giornata senza partite di serie A : seconda domenica consecutiva senza gare di serie A per l'arbitro Orsato, dopo le polemiche che lo hanno investito per la direzione di Inter-Juventus. Il 12 maggio, il fischietto italiano sarà in ...

Pistocchi sbeffeggia la Juve : “Douglas Costa spacca le partite - mai come Irrati” : La corsa scudetto è stata praticamente decisa dopo il successo della Juventus contro il Bologna ed il pareggio del Napoli con il Torino ma non si placano le polemiche per i favori arbitrali ai bianconeri nelle ultime partite che hanno condizionato la corsa scudetto. Nel mirino è finito anche l’arbitro Irrati dopo le decisioni in occasione dell’anticipo della 36^ giornata contro il Bologna, in particolar modo sulla mancata espulsione ...

Juve-Bologna - Allegri : "Fatto un grande passo avanti. Douglas spacca le partite" : L'allenatore bianconero dopo la vittoria con il Bologna chiude senza voce. Lichtsteiner annuncia: "A fine stagione vado via"

Juventus-Napoli - calendario a confronto : altre tre partite per la volata scudetto : Corsa scudetto: questione di giorni prima dell'aritmetico settimo sigillo bianconero o tutto può ancora accadere in questo bellissimo e lunghissimo campionato? La parola, come sempre, spetterà al ...

PRONOSTICI SERIE A/ Inter-Juventus - bianconeri i favoriti. Quote e scommesse sulle partite (35^ giornata)

Inter - Spalletti/ "Juventus - saremo ferocissimi. Allegri? Il più bravo a leggere le partite"

Inter-Juve : le partite più belle dei bianconeri a San Siro : La copertina è firmata da Alex Del Piero e non potrebbe essere altrimenti, è una cartolina, con tanto di vecchio, caro francobollo: perché la punizione-dedica del 2006 festeggiata con la "linguaccia" ...

Inter-Juve - le 7 partite più belle dei nerazzurri a San Siro : Se Ronaldo scappa a Iuliano , e si mette a fare gli assist, Inter-Juventus 1-0 , 47' Djorkaeff, , 4 gennaio 1998 La stagione è quella che passerà alla storia per la gara di ritorno, archiviata alla ...

Ultime partite Juventus e Napoli - il calendario a confronto. Le stellette di difficoltà delle avversarie. Programma - orari e date : Juventus e Napoli si giocano tutto nelle Ultime quattro giornate, la volata scudetto è lanciata. I partenopei hanno vinto lo scontro diretto e si sono portati a un solo punto di distacco dai bianconeri quando mancano quattro giornate al termine del campionato: si decide tutto in quattro settimane, quattro weekend di paura, quattro turni in cui può succedere davvero di tutto. I Campioni d’Italia vogliono proseguire la propria striscia ...

Juventus - Chiellini : 'Napoli? Queste partite si vincono con gli episodi' : ... forse cambierà qualcosa ma non credo che inizieranno la sfida con quattro attaccanti anche perché vorrebbe dire togliersi un cambio offensivo - ha detto il difensore bianconero a Premium Sport - . ...

Ferrara : 'Juve - se hai un calo rischi anche di sbagliare. La partita delle partite sarà domenica' - : Ciro Ferrara, ex giocatore di Napoli e Juventus, intervenuto ai microfoni di Premium Sport, ha detto la sua sul momento delle due squadre. CHE LOTTA! - 'Il calcio l'ha inventato il diavolo, la Juve ...