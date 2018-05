Juve | dubbio Mandzukic A metà settimana contatto per Perin

Gli orari della 38giornata : Lazio-Inter chiude il programma - dubbio scudetto per la Juve : La Lega Calcio ha ufficializzato gli orari per l'ultima giornata di campionato, che si disputerà nel weekend tra il 19 e il 20 maggio. Ma con un dubbio, che riguarda la Juventus. Infatti, la partita è ...

Coppa Italia Milan - Biglia si allena ma resta in dubbio per la Juventus : MilanO - Lucas Biglia questa mattina ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo a Milanello, ma solo domani Gattuso deciderà se convocarlo per la finale di Coppa Italia, gara che si disputerà ...

Juventus-Milan - Biglia si allena ma resta in dubbio : MILANO - Lucas Biglia questa mattina ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo a Milanello ma solo domani Gattuso deciderà se convocarlo per la finale di Coppa Italia, gara che si disputerà ...

Juve : Dybala in rampa di lancio - dubbio Matuidi-Mandzukic : La partita di andata al San Paolo dev'essere ben impressa nella memoria di Massimiliano Allegri. La Juve concesse pochissimo al Napoli e fu letale in contropiede, come in quello del gol decisivo. ...

Juventus-Napoli - le probabili formazioni : dubbio Dybala per Allegri - ballottaggio Milik-Mertens : Tutto in 90 minuti. La Juventus e il Napoli si giocano una fetta di scudetto nel big match di domani, domenica 22 aprile, in cui le prime due della classe si confronteranno alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Il pareggio dei bianconeri nel turno infrasettimanale a Crotone ha riaperto i giochi in chiave tricolore, consentendo al Napoli di ridurre a 4 punti la distanza che lo separa dalla prima posizione. Ma per i ragazzi guidati da Sarri ...

Serie A - 34^ giornata : le probabili formazioni di CalcioWeb - Juve-Napoli vale lo scudetto - dubbio Sarri [FOTO] : 1/21 ...

Bayern - Heynckes : 'Rigore Real-Juve - situazione dubbiosa. Kovac predestinato' : ... a parlato in conferenza stampa del sorteggio di Champions contro il Real Madrid: 'Siamo due squadre di grande tradizione, che amano il calcio e giocano in due monumenti di questo sport. Ai ...

Juventus beffata dal Real Madrid : vince 3-1 - eliminata dalla Champions da un rigore dubbio di Ronaldo al 92' : Il Real Madrid beffa la Juventus al 92', Cristiano Ronaldo lo porta in semifinale di Champions League nella maniera più ingiusta e immeritata. Finisce 3-1 , ma per la Signora, che sfiora così una ...

LIVE Real Madrid-Juventus : Allegri ha un dubbio da sciogliere [DIRETTA] : Segui con Blasting News il LIVE della sfida tra Real Madrid e Juventus, con le formazioni ufficiali, la cronaca in tempo Reale e gli highlights della sfida che si disputerà allo stadio Santiago ...

Juventus-Real Madrid - probabili formazioni e ultimissime : dubbio Marchisio-Bentancur. Bale dal 1'? : Juventus-Real Madrid, probabili formazioni E ultimissime- Tutto pronto per il calcio d’inizio della super sfida di stasera tra Juventus e Real Madrid. Massimiliano Allegri è stato molto chiaro alla vigilia: “Servirà una Juventus attenta, concentrata e sempre in partita”. Unico dubbio di formazioni per il tecnico bianconero. Ballottaggio Marchisio-Bentancur per sostituire Pjanic squalificato. Spazio al […] L'articolo ...

Juventus in campo a Vinovo : Mandzukic resta il grande dubbio di Allegri : TORINO - Juventus a Vinovo per l'allenamento della vigilia della gara contro il Real Madrid. In campo ci sono anche Bernardeschi, Alex Sandro e Mandzukic, quest'ultimo in dubbio per la sfida Champions ...

Juventus-Real Madrid - probabili formazioni : Mandzukic in forte dubbio. Alex Sandro e Bernardeschi recuperati : Quando il gioco si fa duro, la Juventus comincia a giocare. E servirà proprio la miglior versione in bianco e nero dei ragazzi di Allegri martedì allo Stadium, dove per la serata delle stelle arriverà ...

Juventus-Atalanta 2-0 : primo gol ok. Ilicic fermato : qualche dubbio : ROMA - Sembra una partita banale da dirigere. In realtà Mariani deve prendere alcune decisioni delicate e sembra azzeccarle. Higuain anticipa Mancini e poi corre a fare festa all'assist di Douglas ...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Atalanta : Gasperini ha il dubbio Caldara. Diretta tv - orario - notizie live : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Atalanta: Diretta tv, orario e le ultime notizie per il match, recupero di Serie A. Allegri e Gasperini punteranno sui loro titolari(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 10:51:00 GMT)