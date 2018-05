ilfattoquotidiano

: Juve campione d’Italia per la 7° volta di fila: dallo scudetto più sofferto passa una doverosa rivoluzione, non sol… - fattoquotidiano : Juve campione d’Italia per la 7° volta di fila: dallo scudetto più sofferto passa una doverosa rivoluzione, non sol… - Gazzetta_it : Sulla #Gazzetta in edicola oggi ? Juve al settimo cielo. Oggi è campione se... ? Milan sei pronto per la finale ?? F… - capuanogio : La #Juve sarà campione d'Italia anche con due sconfitte. Ha un vantaggio di 16 gol nella differenza reti rispetto a… -

(Di domenica 13 maggio 2018) Adesso c’è anche la matematica. Ma questo campionato lantus lo aveva di fatto già conquistato la settimana scorsa, anzi, quella precedente con il tonfo clamoroso del Napoli a Firenze, o forse ancora prima come sostengono i suoi detrattori, durante il big match di San Siro contro l’Inter condizionato dalle scelte di Orsato. Il risultato non cambia. Ha vinto ancora la più forte, ovvero la: il risultato all’Olimpico contro la Roma consegna ai bianconeri l’ennesimo, che si aggiunge alla quarta Coppa Italia appena alzata in settimana. Il settimo consecutivo, che passerà alla storia non tanto per il solito record, riscritto anno dopo anno (nessuno ne aveva mai vinti così tanti di, ma del resto lo si era già detto per il sesto, e magari lo si dirà per l’ottavo). Quanto per essere stato il più, anche il più polemico. Forse l’ultimo dell’era Allegri, che potrebbe ...