Jack Quaid | «Mia madre Meg Ryan | guai a chi me la tocca»

(Di domenica 13 maggio 2018) Quando arrivo al The Jeremy Hotel di Los Angeles per incontrarlo, il servizio fotografico è in pieno svolgimento. Mi metto in un angolino ad aspettare, ma dopo neanche cinque minuti Tommaso, il fotografo, mi chiama: «Vieni,vuole presentarsi». Mi aspetto una stretta di mano. Vengo accolta da un abbraccio. Inevitabilmente nella mia mente scatta il primo momento di stupore. Molti altri ne seguiranno.sembra educato, gentile, ironico, disponibile. Impossibile non pensarlo. Ammesso che il cliché che vuole i figli di leggende del cinema viziati e altezzosi sia vero,ne è chiaramente l’eccezione. Figlio di Mege Dennis, al quale assomiglia in modo impressionante, nato nel 1992 e quindi cresciuto negli anni in cui i genitori erano una delle coppie più in vista di Hollywood e suala regina della commedia romantica,ha deciso da subito di evitare ...