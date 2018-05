Italia | è ufficiale | Mancini rescinde con lo Zenit San Pietroburgo

Italia - Roberto Mancini prossimo ct della Nazionale/ Ufficiale la rescissione con lo Zenit di San Pietroburgo : Italia, Roberto Mancini prossimo ct della Nazionale. Ufficiale la rescissione con lo Zenit di San Pietroburgo per l'ex allenatore di Inter e Manchester City: azzurri più vicini(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 12:14:00 GMT)

Xiaomi in Italia ufficiale il 24 maggio : lista rivenditori autorizzati e centri assistenza : Xiaomi annuncerà l’ufficialità del proprio marchio e dei propri prodotti in Italia il 24 maggio 2018 con un evento nella città di Milano: ecco la lista degli attuali rivenditori autorizzati e i centri assistenza.Ci siamo, adesso arriverà anche l’ufficialità in data 24 maggio 2018: Xiaomi diventerà ufficialmente un marchio di tecnologia con garanzia Italiana nel nostro paese e inizierà la diffusione capillare di vari prodotti per al ...

J-Ax e Fedez - “Italiana”/ Esce il video ufficiale del tormentone dell’estate - Guè Pequeno : “Non sono cool!” : J-Ax e Fedez, “Italiana”, Esce oggi il video ufficiale: il tormentone dell’estate 2018 è già servito prima dell’addio con il concerto del primo giugno a San Siro.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:12:00 GMT)

J-Ax e Fedez - “Italiana”/ Esce il video ufficiale : il tormentone dell’estate 2018 prima dell’addio a San Siro : J-Ax e Fedez, “Italiana”, Esce oggi il video ufficiale: il tormentone dell’estate 2018 è già servito prima dell’addio con il concerto del primo giugno a San Siro.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 17:18:00 GMT)

J-Ax & Fedez : è uscito il video ufficiale di “Italiana” : Tormentone estivo is in the air The post J-Ax & Fedez: è uscito il video ufficiale di “Italiana” appeared first on News Mtv Italia.

Fedez e J-Ax - la loro estate “Italiana” nel video ufficiale : Indietro 7 maggio 2018 2018-05-07T14:24:54+00:00 ROMA – Costumi da bagno per niente sobri, pasta, pizza e vecchi numeri di Cioè. È l’estate “Italiana” di Fedez e J-Ax nel video ufficiale del loro ultimo singolo. Il video, uscito puntuale alle 14 del 7 maggio come annunciato da Fedez sui social, è stato girato a Palm Springs sotto […]

LS2 Helmets fornitore ufficiale Giro d’Italia : LS2 Helmets è fornitore ufficiale del Giro d’Italia 2018. Il marchio spagnolo sarà presente alla 101° edizione della manifestazione ciclistica, grazie alla fornitura di caschi ai motociclisti ufficiali RCS che accompagneranno i migliori ciclisti professionisti al mondo durante le 21 tappe da Gerusalemme a Roma. La scelta del casco si è rivolta per questa edizione […] L'articolo LS2 Helmets fornitore ufficiale Giro d’Italia sembra ...

Le Vibrazioni prima band ufficiale per il Monza Italian Music Awards del 20 luglio : Gli organizzatori svelano il primo gruppo del Monza Italian Music Awards in programma il 20 luglio alla Gerascia: sono Le Vibrazioni di Francesco Sarcina. Dal 5 maggio aperte le prevendite. Sono Le ...

Xiaomi apre il sito ufficiale in Italia con tutti i prodotti disponibili nel nostro paese : L’azienda cinese Xiaomi ha finalmente aperto il proprio sito ufficiale per i consumatori Italiani, evidenziando nelle varie categorie tutti i dispositivi mobili e gli accessori disponibile alla vendita in Italia.Il processo di integrazione del marchio Xiaomi in Italia sta crescendo settimana, dopo settimana: prima è arrivata la commercializzazione di alcuni smartphone su Amazon, poi presso la grande distribuzione organizzata, poi la pagina ...

Xiaomi Italia : Ecco Il Sito Ufficiale : Xiaomi è sempre più tra noi: aperto il Sito Ufficiale Italiano! E’ online da oggi il Sito Ufficiale di Xiaomi Italia. Xiaomi apre il Sito internet Ufficiale in Italiano Xiaomi Sito Italiano Xiaomi continua senza sosta il suo sbarco in Italia con l’apertura del suo Sito Ufficiale Italiano. A pochi giorni dalla nascita dalla Mi Community dedicata al nostro Paese, […]

È sempre più Xiaomi in Italia : disponibile il sito ufficiale in Italiano : Xiaomi apre ufficialmente il sito Italiano, anche se per il momento il sito rimanda a MediaWorld per gli acquisti. Si avvicina dunque sbarco definitivo nel nostro Paese. L'articolo È sempre più Xiaomi in Italia: disponibile il sito ufficiale in Italiano proviene da TuttoAndroid.

The Rain : Il trailer ufficiale in Italiano della nuova serie post-apocalittica di Netflix : Netflix ha diffuso il trailer ufficiale in italiano di The Rain , sua prima produzione originale danese, disponibile in streaming dal 4 maggio . La serie di fantascienza racconta di un mondo molto diverso da come lo conosciamo oggi. Sei anni dopo che un virus estremamente aggressivo portato dalla pioggia ha sterminato ...

Finalmente Apre La Mi Community Ufficiale Italiana Per Smartphone Xiaomi : Xiaomi Mi Community Ufficiale anche in Italia: tutti i dettagli Xiaomi Mi Community in Italia Finalmente ci siamo: da oggi anche l’Italia ha un forum Ufficiale Xiaomi. Se avevi ancora qualche dubbio sul fatto che l’azienda cinese facesse sul serio con il nostro Paese, ora direi che possono sparire tutti, anche se già il fatto che a […]

Lethal Weapon 2 slitta a maggio : l’annuncio ufficiale di Italia1 : Da settimane i fan di Lethal Weapon 2 aspettavano di vedere in onda i nuovi episodi ancora inediti in chiaro e, a quanto pare, dovranno ancora attendere un altro po'. In un primo momento si è parlato di una messa in onda prevista per il 24 aprile, occupando la serata del martedì sera, poi quella del venerdì a partire dal 27 prossimo ma a, quanto pare, Lethal Weapon 2 andrà in onda proprio a ridosso del fine settimana ma a partire dal 4 ...