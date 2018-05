Italia | contratto di governo M5S-Lega è quasi chiuso

Più che un contratto alla tedesca è un pastrocchio all’Italiana : Più che un accordo alla tedesca, quello tra Di Maio e Salvini, è un pastrocchio all'italiana. Non c'è nulla che ricordi la prassi e le procedure seguite ormai da decenni dai governi di coalizione tedeschi e, più di recente, da tre governi Merkel su quattro.Prima differenza. Avendo optato per il suo lato destro, lasciando per strada il lato sinistro e spaccando a metà come una mela il Movimento 5 Stelle, Luigi ...

Di Maio : contratto di governo con gli Italiani al centro. Salvini : stiamo lavorando per voi : Il leader M5s sottolinea che "lo Stato deve tornare a fare lo Stato. Siamo entrati nella Terza Repubblica, quella che mette al centro temi e proposte per i cittadini. Più tardi vi aggiornerò sugli sviluppi di questa giornata". Il leader leghista dal profilo twitter: stiamo lavorando per voi

CONTRATTO LEGA-M5S/ Cosa ne sarà di Ilva - AlItalia e Mps? : Probabilmente il CONTRATTO di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle non ne parlerà, ma ci sono importanti dossier da affrontare, come Ilva, Alitalia e Mps. LORENZO TORRISI(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 06:03:00 GMT)MPS/ La nemesi del Monte dei Paschi fra vecchi crediti ai Ds e nuovi soci grillini, di N. BertiINCHIESTA Alitalia/ Altro che risparmi, la compagnia costa più che con Etihad, di U. Arrigo

Governo M5s Lega - ultime notizie contratto di programma/ Fratelli d'Italia sostiene Di Maio e Salvini? : Di Maio e Salvini preparano la squadra di Governo: incontri e riunioni ad oltanza. Meloni sostiene M5s e Lega? “Sei punti irrinunciabili”, fa sapere Fratelli d'Italia. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 20:41:00 GMT)

Governo - Di Maio : “Passi avanti significativi con Salvini. Ora contratto per migliorare vita degli Italiani” : “Il nostro obiettivo è portare a casa un contratto di Governo che possa migliorare la vita degli italiani. Credo che siano stati fatti dei passi avanti nell’incontro di stamattina con Salvini“. Così Luigi Di Maio in diretta su Facebook commentando il vertice di questa mattina tra M5s e Lega. L'articolo Governo, Di Maio: “Passi avanti significativi con Salvini. Ora contratto per migliorare vita degli italiani” proviene da ...

AlItalia - intesa per proroga contratto : 19.05 E' stato raggiunto l'accordo tra sindacati e azienda sulla proroga del contratto dei lavoratori di Alitalia fino al 31 ottobre. Lo riferiscono fonti sindacali al termine del confronto. E viene specificato che non c'è alcun taglio aggiuntivo al costo del lavoro.

Governo - consultazioni Casellati. Di Maio : “Firma contratto solo con Lega. Non ostile il sostegno esterno di Forza Italia” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui al capo dello Stato. Le premesse non sembrano positive: ...

Ryanair assume in tutta Italia : "Contratto di 2 anni e stipendio competitivo" : Ryanair ha dato il via alla nuova campagna di reclutamento per assumere personale. La compagnia aerea ha organizzato in tutta Italia una serie di giornate di recruiting per selezionare i futuri...

Wizz Air : contratto con Italiana Geven per allestimenti aerei : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – Wizz Air ha firmato un accordo con l’azienda italiana Geven per l’allestimento interno di 110 Airbus A321 neo. Dopo un lungo processo di selezione, la compagnia aerea ha deciso di ordinare il nuovissimo modello di sedile Essenza, l’ultima creazione di Geven, la cui consegna è prevista per gennaio 2019 e continuerà nel corso dei successivi cinque anni. Ad annunciarlo è stato il più grande ...

Wizz Air : contratto con Italiana Geven per allestimenti aerei (2) : (AdnKronos) – ‘Dal momento che continuiamo a crescere con i ritmi di una azienda leader del settore e che espandiamo il nostro mercato in tutta l’Europa e oltre, gli aeromobili di nuova generazione e i nuovi interni ci permetteranno di continuare ad abbassare i costi operativi. Puntiamo infatti a diventare il leader del mercato low cost in Europa. Wizz Air continuerà a incentivare la richiesta di viaggi aerei offrendo ai suoi ...

Il digitale spinge gli affitti brevi in Italia : vince il contratto a sei mesi : Cresce il mercato degli affitti in Italia, spinto da un effetto Airbnb. Preferiti gli accordi brevi. Il problema principale per i proprietari? La burocrazia

Il digitale spinge gli affitti brevi in Italia : vince il contratto a sei mesi : (Foto: Uniplaces) Ancora oggi la casa, per molti, resta un sogno difficile da realizzare. Eppure, crisi a parte, c’è un ramo del settore immobiliare che continua a crescere in modo esponenziale. Si tratta del mercato delle locazioni. La domanda di case in affitto in Italia è altissima. Il numero di contratti annuali è circa quattro volte maggiore di quello della compravendita di abitazioni, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate. E in questo ...

Cos'è il contratto per l'Italia che Di Maio chiede ai partiti (ma non quello del Cav) : Non è il bis del contratto con gli italiani di Silvio Berlusconi firmato in diretta tv nel salotto di Porta a Porta nel lontano 2001. Anzi, secondo quanto viene raccontato, ieri Luigi Di Maio ha tenuto a fare le dovute differenze davanti ai deputati e senatori riuniti a Montecitorio in assemblea: "Niente a che vedere con certi contratti firmati davanti agli italiani in passato..." ha ironizzato il candidato premier M5s ...

Sicilia : contratto TrenItalia-Regione - ok a proposte M5S : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Nuovi vagoni, previsione di più consistenti penali in caso di disservizi, maggior numero di corse, potenziamento della officine meccaniche di assistenza per i vagoni a Palermo, Messina e Siracusa. Sono alcune delle richieste targate M5S e inserite nel nuovo contratto di