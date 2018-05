Israele vince l’Eurovision Song Contest 2018

Usa : accuse Israele a Iran convincenti : 6.05 Israele "ha fornito nuovi e convincenti dettagli sugli sforzi dell' Iran " per produrre armi atomiche. Lo afferma la Casa Bianca in una nota, precisando che l'amministrazione americana "è al corrente delle informazioni diffuse da Israele e che le sta esaminando con attenzione". Le accuse israeliane "sono coerenti con ciò che gli Usa sanno da molto tempo: l' Iran ha un forte programma clandestino per sviluppare armi nucleari e non è riuscito ...

Tennistavolo - Europei a squadre 2019 : l’Italia maschile vince in Israele ed ipoteca il passaggio alla seconda fase : Gioisce l’Italia maschile del Tennistavolo: gli azzurri sono corsari in Israele per 3-1 ed ipotecano il passaggio al secondo step delle qualificazioni agli Europei a squadre del 2019. L’Italia infatti è da sola in vetta al girone con due vittorie in due sfide: le prime due di questo raggruppamento passeranno all’ultima fase che mette in palio i restanti dieci posti per la competizione continentale. A differenza della prima ...