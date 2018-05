ragusanews

: Ispica, uomo spara ai piccioni dentro la chiesa, turista alza le mani - Ragusanews : Ispica, uomo spara ai piccioni dentro la chiesa, turista alza le mani - peppesava : Ispica, uomo spara ai piccioni dentro la chiesa, turista alza le mani -

(Di domenica 13 maggio 2018)- Problema fastidioso quello deile chiese e i palazzi nobiliari. I volatili entrano e non riescono a trovare la via d'uscita, omaggiando del loro guano i pavimenti e non solo. ...