Iran | Usa | possibili sanzioni aziende Ue

Iran, Pompeo: "Usa vogliono lavorare con Europa su nuovo accordo"

Iran - gli Usa annunciano possibili sanzioni contro aziende europee : "Credo che alcuni Paesi europei finIranno per sostenere gli Stati Uniti nonostante i commenti dei loro leader contro il ritiro Usa dall'accordo sul nucleare con l'Iran" dice il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton in una intervista alla Cnn

Iran : segretario di Stato Usa Pompeo - 'vogliamo lavorare con gli europei per un nuovo accordo' : "Spero che nei prossimi giorni e settimane potremo raggiungere un accordo che funzioni davvero, che protegga davvero il mondo dal cattivo comportamento dell'Iran, non solo dal loro programma nucleare,...

Bassa affluenza alle elezioni in Iraq - Usa e Iran attendono i risultati : ... gli americani e anche noi" ha commentato Hadi al-Ameri, leader dell'Organizzazione Badr, la più grande tra le milizie sciite che ha partecipato alla lotta contro l'Isis e capo dell'alleanza politica ...

Prodi condanna Trump sull'Iran E se la mossa Usa fosse giusta? Ecco perché il Professore sbaglia : Romano Prodi condanna con parole di fuoco il Presidente americano Trump per non avere ratificato l’accordo con l’Iran, ma commette proprio questo genere di errore. Sostiene che la mossa di Trump è dannosa, e addirittura nemmeno ipotizza Segui su affaritaliani.it

IRAQ AL VOTO, PRIME ELEZIONI DOPO la vittoria sull'ISIS. Anche per questo c'è paura di violenze delle cellule jihadiste. Sfida tra Usa e Iran: equilibri internazionali in gioco

Russia - Sukhoi non rinuncerà a consegne aerei SSJ-100 in Iran per le sanzioni USA - : Le tensioni attorno all'accordo nucleare con l'Iran sono esplose l'8 maggio, quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che Washington si sarebbe ritirata dall'accordo firmato ...

Iraq al voto - aperti i seggi per le prime elezioni parlamentari del dopo-Isis. È sfida Usa-Iran : Urne aperte oggi fino alle 18 locali (le 17 italiane) in Iran, per le sue quarte elezioni legislative dalla caduta del regime di Saddam Hussein, 15 anni fa, ma soprattutto le prime dopo la sconfitta dell’Isis, cacciato da Mosul e dal resto del Paese l’anno scorso. Il voto si tiene fra misure di sicurezza eccezionali, per scongiurare attacchi da par...

Angela Merkel : 'ritiro degli Usa dall'accordo sul nucleare Iraniano distrugge la fiducia internazionale' : La cancelliera ha inoltre sottolineato che la Germania continuerà a lavorare per rafforzare la cooperazione multilaterale in tutto il mondo. In seguito all'annuncio del presidente americano Trump l'8 ...

Iran - Berlino : "Rapporti con Usa danneggiati - siamo pronti allo scontro" : Per la Germania, la decisione americana di ritirarsi dall'accordo sul nucleare con l'Iran "è un errore nel lungo periodo"

Usa temono cyber attacchi Iraniani : 03.45 Gli esperti americani temono una nuova ondata di attacchi informatici da parte di Teheran dopo l'uscita degli Usa dall'accordo sul nucleare iraniano annunciato dal presidente Donald Trump. Secondo quanto riporta il NYT, nelle 24 ore dopo l'annuncio, la società di sicurezza Crowdstrike ha rilevato un "notevole" aumento di 'cyberattività' iraniana. Gli hacker di Teheran, secondo il NYT, hanno inviato email con malware a diplomatici di ...

Iran - Berlino : disposti a lite con Usa : 22.27 La Germania pur disposta al dialogo con gli Usa "è pronta a litigare per le sue posizioni".Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco Maas a riguardo della politica americana sull'Iran. "E' un errore che avrà conseguenze gravi nel lungo periodo. Dobbiamo prendere atto che da parte degli Usa non c'è disponibilità a prendere sul serio gli argomenti degli ...

Usa-Iran : Washington - sanzioni a Teheran su rete di cambio valuta 'illegale' negli Emirati Arabi Uniti : Washington, 11 mag 22:25 - , Agenzia Nova, - Il primo passo degli Stati Uniti nell'isolare l'Iran dall'economia mondiale ieri è passato per l'imposizione di sanzioni su una rete finanziaria... , Res,