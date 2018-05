Iran | ' europei hanno 60 giorni per darci garanzie'

Iran : segretario di Stato Usa Pompeo - 'vogliamo lavorare con gli europei per un nuovo accordo' : "Spero che nei prossimi giorni e settimane potremo raggiungere un accordo che funzioni davvero, che protegga davvero il mondo dal cattivo comportamento dell'Iran, non solo dal loro programma nucleare,...

Macron e Merkel : appello a distensione Israele-Iran. La Cancelliera : valori europei non scontati : Macron viene premiato per la sua "energica visione di una nuova Europa", come "precursore coraggioso del rinnovamento del sogno europeo". Laudatio di Angela Merkel in onore del collega francese. A margine della manifestazione, l'incontro con Petro Poroschenko in una trilaterale per affrontare la questione ucraina

Accordo stracciato con l’Iran - Trump si allontana dagli alleati europei : A meno che non si tratti della resa incondizionata di una parte in causa alla fine di una guerra, in diplomazia non esiste l’Accordo perfetto. Perché il suo compito non è fare miracoli...

RiuscIranno gli europei a salvare l'accordo con l'Iran? : In effetti la ragione per la quale l'Iran ha finito per rinunciare a sviluppare l'arma nucleare è stata proprio quella dei "dividendi della pace", cioè la possibilità di sviluppare la sua economia, ...