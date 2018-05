Iran | attacchi Isis | 8 condanne a morte

Usa temono cyber attacchi Iraniani : 03.45 Gli esperti americani temono una nuova ondata di attacchi informatici da parte di Teheran dopo l'uscita degli Usa dall'accordo sul nucleare iraniano annunciato dal presidente Donald Trump. Secondo quanto riporta il NYT, nelle 24 ore dopo l'annuncio, la società di sicurezza Crowdstrike ha rilevato un "notevole" aumento di 'cyberattività' iraniana. Gli hacker di Teheran, secondo il NYT, hanno inviato email con malware a diplomatici di ...

Siria, Ue: "Attacchi iraniani e risposta di Israele preoccupanti"

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Isis - portavoce incita a nuovi attacchi in Usa - Russia e Iran - 23 aprile - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: da Mattarella incarico esplorativo a Fico o Salvini. Risultati elezioni Molise; minacce Isis. , 23 aprile 2018,

Isis : nuovi attacchi in Russia e Iran : 5.35 In un nuovo discorso pubblicato online il portavoce ufficiale dell'Isis, Abulhasan al-Muhajir, torna a chiedere di compiere attacchi negli Stati Uniti e nei paesi della coalizione che combatte lo stato islamico. Lo rende noto l'analista Rita Kat su Twitter, citando lo stesso Mujahir. In particolare, Mujahir parla di "nuova fase" per la prossima guerra contro Russia e Iran: "Fate di questi paesi il teatro di tutte le vostre operazioni, ...

E Israele adesso teme possibili attacchi Iraniani : Alla vigilia della Festa dell'Indipendenza, Israele teme un possibile attacco dell'Iran dalla Siria: in particolare, dalle basi dei Guardiani della Rivoluzione di Teheran, dislocate nel territorio di ...

Siria : Putin telefona a Iran - avverte su caos con nuovi attacchi Usa. Washington prepara sanzioni contro Mosca : Avvertimento della Russia agli Stati Uniti, dopo i bombardamenti sferrati contro la Siria da Usa-Francia-UK.

Russia-Iran : attacchi Siria portano caos : 18.28 Colloquio telefonico tra il presidente russo Putin e quello iraniano Rohani, alleati del Siriano Assad. I due ritengono che i raid occidentali in Siria siano "un'azione illegale". Putin ha sottolineato che "se queste azioni -compiute in violazione della Carta dell'Onu- continueranno, porteranno il caos nelle relazioni internazionali".

Iran : attacchi senza prove armi chimiche : 11.30 "Usa e alleati non hanno prove sull'attacco chimico in Siria e sono responsabili per le conseguenze regionali che seguIranno all'attacco deciso senza attendere che si esprimessero gli ispettori dell'Opac". Così il portavoce del ministero degli Esteri Iraniano,Ghasemi "Ogni volta che la Siria ottiene una grande vittoria contro i terroristi, il governo Usa lancia raid per rimediare alle sconfitte dei terroristi che ha sempre appoggiato ...