Investe donna sulle strisce e poi scappa | rintracciato | non poteva nemmeno guidare

Liegi-Bastogne-Liegi - Bettiol cade e Investe una donna del pubblico : Brutta caduta per Alberto Bettiol a 100 chilometri dal traguardo della Liegi-Bastogne-Liegi, la classica Monumento che si sta correndo in queste ore in Belgio. Il ventiquattrenne toscano sarebbe ...

Massa - furgone Investe anziani alla fermata dell'autobus : morti un uomo e una donna - due feriti gravi : Un furgone ha colpito un gruppo di anziani alla fermata dell'autobus alla periferia di Massa: due morti. Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale avvenuto all'alba alla periferia...

Investe e uccide donna - poi scappa : preso pirata della strada Video : Ha investito con la propria automobile una donna e poi e scappato. La vittima [Video]è morta sul colpo in to al violentissimo impatto con il veicolo. Dopo il sinistro l'uomo si è allontanato senza prestare alcun soccorso. I fatti sono accaduti ad Almenno San Salvatore, nel territorio bergamasco, nel tardo pomeriggio di oggi, 2 aprile 2018. La donna investita era di origini ucraine: si tratta di Lipitska Stelle, questo il nome della vittima, ed ...

Uber : auto a guida autonoma Investe una donna in Arizona : E’ da diversi anni che le auto a guida autonoma sono al centro di notizie e aggiornamenti importanti, e sono sempre di più le aziende che hanno deciso di investire in questo settore, effettuando test su strada per mettere alla prova questa tecnologia con l’obiettivo di portare sul mercato le prime auto in grado di muoversi autonomamente. Questo traguardo ambizioso che promette di rivoluzionare la vita dei guidatori sembra essere ...

Auto a guida autonoma Investe e uccide una donna : Uber sospende tutti i suoi test : La macchina era in modalità Autonoma ma con un guidatore a bordo, che però non è riuscito a intervenire in tempo per evitare l'incidente

Un veicolo autonomo di Uber Investe e uccide una donna : stop ai test : Un’automobile a guida autonoma di Uber ha investito una donna a Tempe, in Arizona. La vittima, a causa delle ferite, è morta nelle ore successive in ospedale, come riporta la stampa americana. L’incidente è avvenuto la scorsa notte, durante un test di un suv a guida autonoma della popolare app per prenotare passaggi in auto. La donna ha attraversato la strada nel momento in cui il veicolo sopraggiungeva ed è stata travolta. A causa di questo ...