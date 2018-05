ilgiornale

: Introdurre la sharia? No, grazie. A noi piacciono le leggi laiche - AdrMontanaro : Introdurre la sharia? No, grazie. A noi piacciono le leggi laiche - ErasmoPartenope : RT @katia_migliore: Il partito islamista ora fa paura: 'Introdurre la sharia in Belgio' - katia_migliore : Il partito islamista ora fa paura: 'Introdurre la sharia in Belgio' -

(Di domenica 13 maggio 2018) L'aggressività islamica nasce dall'impossibilità di trovare un posto stabile nel mondo della modernità e dal rifugiarsi in precetti e in valori che sono in contrasto con il modo di vivere occidentale.