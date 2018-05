Intesa su 15 punti | ma dubbi sul premier

M5S-Lega - Salvini : Intesa sui punti chiave. Di Maio : siamo sulla buona strada : «Accordo sui punti chiave». «siamo sulla buona strada». Matteo Salvini e Luigi Di Maio sintetizzano così lo stato della trattativa sul programma per il nuovo governo...

Intesa su 15 punti - "puntiamo a chiudere oggi - ma potremmo non farcela". Resta il nodo premier : "Il programma è all'incirca sui 20 punti, 15 li abbiamo affrontati, adesso vanno un po' rivisti. Speriamo di finire nel pomeriggio perchè vogliamo chiudere oggi, ma potremmo anche non farcela. Ci sono ancora tante cose su cui discutere". A spiegarlo è il responsabile della comunicazione del Movimento 5 stelle Rocco Casalino, al suo arrivo al Pirellone per il tavolo tecnico per la stesura del 'contratto di governo per il ...

M5S-Lega - Salvini : Intesa sui punti chiave. Di Maio : siamo sulla buona strada : Senza voler punire nessuno, ma nessuno nemmeno nell'ambito dei 5 Stelle ha mai pensato a leggi punitive o restrittive che mettano a rischio l'economia, lo sviluppo o i posti di lavoro. È un dibattito ...

Governo - concluso primo round Di Maio-Salvini : Intesa su 10 punti del programma : concluso il primo round di trattative tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini al Pirellone, a Milano. Il tema caldo resta il nome del premier , ma a tenere banco sono anche le questioni Ilva, Alitalia, ...

Salvini : Intesa M5S-Lega su punti chiave : 20.14 "C'è sostanzialmente un accordo sui punti chiave". Lo afferma Matteo Salvini in margine al tavolo sul contratto di governo M5S-Lega,esprimendo ottimismo su tasse, pensioni, immigrati. "puntiamo a chiudere -ha aggiunto il leader della Lega- lavoreremo anche domani. Sono contento perché stiamo parlando di temi,non di nomi,cognomi,ministri".Ha poi parlato dell'eventuale richiesta di rinegoziazione dei trattati Ue. "Su questo mi sembra ci ...

Governo M5S-Lega - Intesa su flat tax - pensioni e immigrazione. Salvini : accordo sui punti chiave : Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello dei 5 Stelle, Luigi Di Maio. La prima bozza di “contratto” prevede una ventina di punti, con un sostanziale accordo su tasse, legge Fornero, sicurezza e reddito di cittadinanza. Il leader del Carroccio: impegno a rivedere i trattati Ue. Nuovo confronto a partire da domenica mattina...

Governo - i punti dell'Intesa M5S-Lega. Il fact cheching : Fisco, pensioni, reddito di cittadinanza, immigrazione e giustizia: realizzabilità e punti deboli del programma di Salvini e Di Maio Testi

Pd - Martina : “Il 3 maggio dovremo capire se ci sono punti d’Intesa - non decidere se fare o no un governo con il M5s” : “Il 3 maggio non dovremo decidere se fare o non fare un governo con M5s ma se iniziare un confronto, entrare nel merito delle questioni, capire se ci possono essere punti d’intesa. Siamo forze molto diverse e la strada è in salita. Ma i presunti vincitori del voto del 4 marzo non hanno offerto prospettive e ipotesi concrete per il Paese. Credo che arrivati a questo punto sia giusto capire se esiste la possibilità di un ...

Salvini-Di Maio - il primo documento dell'Intesa Lega-M5S : su quali punti può nascere il governo : Il Def è scritto dal governo, col ministro dell' Economia Pier Carlo Padoan in prima linea, e ovviamente dovrà recepire le indicazioni dei partiti. Occhi puntati su tasse e legge Fornero. Sia Matteo ...

Leghisti e 5 Stelle studiano i programmi : ecco i possibili punti di Intesa : Salvini dice di essere pronto a sforare per permettere più investimenti pubblici e rilanciare l'economia. Ma rispetto a un iniziale 'ignoreremo il 3 per cento'', davanti alla Stampa estera è ...

Grasso : Intesa con M5S? Se punti comuni : 20.08 Il leader di LeU, Grasso, non chiude all'ipotesi di alleanze con il M5S "se ci sono punti comuni" ed esclude invece qualsiasi alleanza con il centrodestra. Rispondendo a domande a Skuola.net, Grasso dice a proposito dei cinquestelle: "Prima non erano disponibili ad allearsi con nessuno,poi il contrario. Su immigrazione, Europa, diritti civili hanno preso posizioni antitetiche, ma se ci sono punti comuni perché no". Con ...