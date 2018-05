Internazionali d’Italia 2018 | Qualificazioni | Filippo Baldi conquista un posto nel main

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Camila Giorgi esce nel secondo turno delle qualificazioni : Non ci sarà un’altra azzurra nel tabellone principale del singolare femminile degli Internazionali d’Italia di tennis: Camila Giorgi è uscita oggi nel secondo ed ultimo turno di qualificazioni al cospetto della statunitense Danielle Rose Collins, che l’ha rimontata e battuta in tre set con il punteggio di 2-6 6-4 6-2 in due ore e sei minuti di battaglia sportiva. Eppure l’azzurra aveva giocato un primo set praticamente ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - Lorenzo Sonego firma l’impresa! Mannarino piegato in tre set - si vola al secondo turno! : Gli Internazionali d’Italia non potevano cominciare meglio per i colori azzurri. Lorenzo Sonego ha battuto il francese Adrian Mannarino in tre set, 2-6 7-6(4) 6-3. Una gran bella soddisfazione per il piemontese, che supera per la prima volta un turno in un Masters 1000 (alla seconda apparizione), in un 2018 che lo aveva già visto firmare un’impresa del genere al debutto assoluto in uno Slam, gli Australian Open (aveva battuto Robin ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i rivali di Nadal. Sarà rivincita con Thiem? Zvererv vuole il bis : Il re è caduto, ma è già pronto a prendersi nuovamente il suo trono agli Internazionali d’Italia 2018. Dopo 50 set vinti consecutivamente sulla terra rossa si è fermata la striscia di Rafa Nadal, che non perdeva un match proprio dall’edizione passata del torneo Romano. Anche in quella circostanza a mettere la parola fine sul cammino dello spagnolo nei quarti di finale fu Dominic Thiem e l’austriaco ha saputo ripetersi anche in ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : programma - orari e tv di domenica 13 maggio. Tutti gli azzurri in campo : Lorenzo Sonego è il primo dei cinque tennisti italiani al via nel tabellone principale ad esordire agli Internazionali d’Italia, Masters 1000 dotato di un montepremi di 4.872.105 euro, sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il 23enne torinese, numero 142 Atp, che si è guadagnato un posto nel main draw vincendo le pre-qualificazioni, esordirà quest’oggi contro il francese Adrian Mannarino, numero 27 del ranking mondiale. Non ci sono ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - il programma di domenica 13 maggio : tutti gli orari e come vedere le partite in tv : Sarà Lorenzo Sonego ad inaugurare l’edizione 2018 degli Internazionali d’Italia di tennis che scatteranno domani a Roma: il torneo maschile proporrà infatti cinque incontri di primo turno del tabellone principale. Alle ore 12.00 l’azzurro, che ha ottenuto una wild card vincendo il torneo delle prequalificazioni, sfiderà sul Centrale il transalpino Adrian Mannarino. A seguire, sullo stesso campo, l’elvetico Stan Wawrinka ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 - Qualificazioni : Camila Giorgi unica azzurra qualificata al turno finale : Solo Camila Giorgi ottiene un risultato positivo nel primo turno delle Qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2018. La 26enne marchigiana, sul rosso del Foro Italico, numero 56 del mondo e testa di serie n.9 del tabellone, ha superato con il punteggio di 6-2 6-3 l’altra italiana Deborah Chiesa (n.166 WTA) in un match dominato da Camila, molto a proprio agio su questa superficie. La semifinale di Praga aveva già detto che lo ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : il primo turno delle qualificazioni premia solo Filippo Baldi. Out quattro azzurri : Una grande impresa a fare da contraltare a quattro sconfitte: questa, in estrema sintesi la giornata al maschile delle qualificazioni agli Internazionali d’Italia di tennis, iniziate oggi a Roma. Filippo Baldi, che aveva conquistato un invito per il tabellone cadetto al termine delle prequalificazioni, elimina il NextGen magiaro Marton Fucsovics. Fuori gli altri quattro azzurri impegnati. Filippo Baldi compie una grande impresa battendo il ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : il sorteggio aiuta le azzurre. Primo turno non complicato - aspettando Giorgi dalle qualificazioni : Se il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2018 è stato davvero poco benevolo al maschile, si può dire il contrario per quanto riguarda le quattro azzurre presenti in tabellone. Nessuna di loro ha pescato una testa di serie, dunque con la possibilità di giocarsi la possibilità di centrare la qualificazione al secondo turno. Sara Errani farà il suo esordio nel torneo Romano contro l’ungherese Timea Babos, numero 41 del mondo e con ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : Italia-Francia sfida infinita. Tabellone durissimo per Fabio Fognini : Non è stato sicuramente benevolo il sorteggio degli Internazionali d’Italia per Fabio Fognini. Il numero uno azzurro, che ha dichiarato nei giorni precedenti di sognare di vincere il torneo di Roma, avrà una strada in salita e piena di ostacoli fin dal primo turno. All’esordio, infatti, il tennista di Arma di Taggia se la vedrà con il francese Gael Monfils, giocatore estroso e di grande talento e con il quale già in passato lo stesso ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : l’analisi del tabellone femminile. Strada in discesa per Caroline Wozniacki - quante insidie per Simona Halep! : Il tabellone del torneo di singolare femminile degli Internazionali d’Italia sorteggiato ieri appare squilibrato: nella parte alta sono concentrate le giocatrici non testa di serie più pericolose e le teste di serie che sono più a proprio agio sulla terra rossa, mentre nella parte bassa la Strada appare spianata per le tenniste favorite dal seeding. La romena Simona Halep, numero uno del tabellone, troverà al secondo turno la vincente tra ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : l’analisi del tabellone maschile. Percorso minato per Rafa Nadal. Che equilibrio nella parte bassa! : Manca pochissimo al via degli Internazionali d’Italia 2018. Il Foro Italico è pronto per accogliere nuovamente i migliori giocatori del mondo. Gli occhi saranno tutti per il campione in carica Rafa Nadal. Lo spagnolo è reduce dall’eliminazione ai quarti di Madrid, costatagli anche la posizione di numero uno del mondo. Sarà ancora lui, però, la prima testa di serie del seeding, per quanto il suo tabellone non sarà così semplice, ...

Tennis - Internazionali d’Italia Roma 2018 : il tabellone di Rafael Nadal. C’è ancora Thiem all’orizzonte! : Dando un’occhiata al tabellone degli Internazionali d’Italia, un brivido sarà corso lungo la schiena dello spagnolo Rafael Nadal: ancora una volta, come accaduto lo scorso anno al Foro Italico, e come successo oggi a Madrid, il maiorchino potrebbe incrociare sulla terra rossa capitolina l’austriaco Dominic Thiem, che lo ha battuto in entrambe le circostanze citate. Lo scontro tra Nadal e Thiem non è raro sulla terra battuta: un ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : il tabellone delle qualificazioni maschile. I sorteggi degli italiani - c’è Thomas Fabbiano : sorteggiato a Roma anche il tabellone maschile cadetto degli Internazionali d’Italia di tennis: sono cinque gli azzurri impegnati. Thomas Fabbiano ha acquisito questo diritto grazie al ranking, mentre gli altri quattro italiani hanno tutti conquistato una wild card nel torneo di prequalificazioni che ha promosso nel main draw Lorenzo Sonego. Andrea Pellegrino ha pescato il numero tre del seeding, il tedesco Mischa Zverev ed al secondo ...