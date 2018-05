Inter-Sassuolo 1-2 | sfuma il sogno Champions? Oggi la Lazio può chiudere il discorso

L' Inter cade in casa con il Sassuolo - quasi svanito il quarto posto : E' ormai appesa ad un flebile lumicino, se non chiusa, la corsa del L'Inter al quarto posto . Il Sassuolo a San Siro vince per 2 a 1. A firmare la vittoria Politano al 25' del primo tempo e Berardi al ...

Sprofondo Inter - il Sassuolo vince a San Siro e Icardi lancia segnali d'addio : 'vado via se...' : Subito dopo la sconfitta subita dall' Inter contro il Sassuolo , Mauro Icardi ha lancia to segnali d'addio al club nerazzurro Quella contro il Sassuolo potrebbe essere stata l'ultima partita di Mauro ...

Inter - Figli - foto e sorrisi da passerella finale prima del Sassuolo : la società non gradisce. Ma non decide il club? : La proprietà nerazzurra pare non abbia apprezzato il modo in cui i giocatori sono entrati in campo prima di un match tanto decisivo