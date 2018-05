Inter | nome sorprendente per l' attacco | trattativa avviata | c' è la conferma

Calciomercato Inter : Ausilio fa sognare - cessione eccellente e nome a sorpresa Video : L'Inter sara' indubbiamente una delle protagoniste nella prossima sessione di Calciomercato estivo: la societa' deve darsi da fare gia' da adesso perché la finestra di mercato di agosto durera' meno del solito, con le chiusure delle trattative prima dell'inizio della prima di campionato, il 18 agosto. In casa nerazzurra si fa festa per l'arrivo Stefan De Vrij, a parametro zero poichè in scadenza di contratto con la Lazio. Il difensore si è ...

Ladri all'Interno del Teatro Mecenate : manomesso distributore di bevande : Ladri in azione nelle strutture del Teatro Mecenate. Nel mirino dei malviventi sono finiti due distributori automatici di snak e bevande. I Ladri, che per mettere a segno il colpo si erano muniti di ...

L’Interesse di Carl Gustav Jung per il fenomeno UFO : L’interesse di Carl Gustav Jung per il fenomeno UFO Carl Gustav Jung, il celebre psicanalista svizzero allievo di Sigmund Freud, fosse molto interessato al fenomeno UFO dal punto di vista professionale, soprattutto per gli aspetti psicologici della mitologia moderna. A rivelare il suo interesse per il fenomeno UFO e una lettera scritta dallo stesso Jung nel 1957, recentemente messa all’asta dalle Swann Auction Galleries. Lo scritto era ...

LP : Un altro grande nome Internazionale a ETNA IN SCENA a Zafferana : Con “Lost on you” ha scalato le classifiche mondiali e in estate (18 luglio) sarà per la prima volta

Milan - cinesi al capolinea : un calabro-americano Interessato all’acquisto [NOME e DETTAGLI] : I cinesi sarebbero arrivati al capolinea ed il Milan potrebbe cambiare proprietà a breve. La situazione economica dei rossoneri preoccupa e non poco. Il dossier relativo al club rossonero infatti è al vaglio di Charlie Stillitano, proprietario della Relevant Sport, società che organizza la International Champions Cup negli Stati Uniti d’America. L’uomo d’affari 57enne di origini calabresi fa parte del gruppo RSE Ventures di Stephen Ross, ...

Bea - la «bimba di pietra» morta a 8 anni : la truffa a suo nome è una vergogna per l'Italia Intera : «Aiutiamo la piccola Bea, dateci 30 euro». Bea è riferito a Beatrice Naso, la bimba morta a 8 anni a causa di una malattia rara che in molti avevano definito la «bimba...

Nadia Toffa Intervista Terence Hill/ Da Don Matteo a Il mio nome è Thomas (Le Iene Show) : intervista a Terence Hill, Nadia Toffa parla con l'attore: dal successo della nuova stagione di Don Matteo fino al ritorno sul grande schermo con Il mio nome è Thomas. (Le Iene Show)(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 10:22:00 GMT)

Materazzi carica l'Inter : 'La Juve non deve vincere a San Siro - Champions nel nostro DNA. De Vrij? Fenomeno' : Le sue parole mi hanno fatto pena o tenerezza perché tutto il mondo ha visto quello cosa è accaduto. Se dopo 20 anni è convinto che doveva ammonire Ronaldo per simulazione, davvero non so se ...

“Io violentata a 15 anni”. Rivelazione choc dell’attrice. Il suo non è un nome qualsiasi nel panorama del cinema italiano e Internazionale. La sua particolare scelta - però - ha scatenato molte polemiche… : “Non so cosa faccia ora. Potrebbe essere sposato, avere dei figli”. Non sa più nulla del suo stupratore, che la violentò quando lei aveva solo 15 anni. Da quel giorno sono trascorsi 50 anni. Ora a far tornare a galla questo tremendo episodio è una lunga intervista, ripresa da Repubblica. Mantiene il massimo riserbo su quella identità perché, come spiega al sito Vulture che l’ha intervistata, anche il suo aggressore era ...

“Al tuo matrimonio non inviti proprio me?”. Nozze reali - alla cerimonia manca un nome fondamentale e la diretta Interessata va su tutte le furie : “Harry - ti ricordi cosa è successo?”. Ed è subito caos (Internazionale) : “Non prenderla come una questione personale”, questo sembra aver detto la famiglia reale a Michelle Obama. Eh sì, perché sembra che l’ex first lady degli Stati Uniti D’America abbia svolto un ruolo importante nella storia d’amore tra Meghan Markle e il principe Harry: secondo quanto dichiarato da alcune fonti, infatti, Michelle avrebbe aiutato i due a conoscersi. Pochi giorni fa è arrivata la notizia secondo la quale al Royal ...

SCIENZAinDIRETTA/ Meteorologia : fenomeni violenti - fenomeni complessi. Intervista a Ambrogio Volonté : fenomeni meteorologici violenti e complessi, difficili anche da studiare. Ma la ricerca scientifica più recente apre nuove possibilità per capire come funziona il sistema meteo.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 08:25:00 GMT)