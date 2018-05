Inter | Icardi | Ora dobbiamo tifare il Crotone

Inter - i flop : Icardi a salve - il tacco di Cancelo - Perisic litiga coi tifosi : Il migliore per i nerazzurri è sicuramente lui, Rafinha, non tanto per il gol segnato, ma perché in varie occasioni pare il più lucido e l'uomo in grado di riportare l'Inter in carreggiata. Non ...

Icardi - ombre sul futuro : "Restare all'Inter? Valuteremo" : La delusione si legge chiaramente sul volto di Mauro Icardi. La partita con il Sassuolo è stata segnata anche dai suoi errori davanti alla porta e lui non può che sentirsi amareggiato: "Siamo delusi, ...

Inter-Sassuolo - le pagelle nerazzurre : Brozovic si salva - Icardi affonda i nerazzurri : HANDANOVIC 5 Beffato dalla punizione rasoterra di Politano. Poco lucido sul tiro di Duncan, poi non può nulla sullo 0-2 di Berardi. CANCELO 4 Bruttissima partita. Commette troppi errori sia in fase ...

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Sassuolo : per fermare Icardi. Quote - ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Inter Sassuolo: Quote e le ultime novità live sulla partita in programma oggi per la 37^ giornata di Serie A. Spalletti perde Miranda in difesa.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 15:32:00 GMT)

Icardi - caccia al 100. Vuole l'Inter in Champions e il trono del gol : Mauro Icardi. LaPresse Una semifinale Champions: ecco come viene etichettata in casa Inter la partita di questa sera contro il Sassuolo. Non ci sono alternative: servono i tre punti alla banda ...

Inter - Rafinha preme per restare : "Mi trovo benissimo. Ringrazio Icardi" : Quello tra Rafinha e l'Inter sembra vero amore. Un amore che, come ribadito in un'Intervista a "Globoesporte", il brasiliano vuole continuare ad alimentare. "So che non dipende da me, ma il mio ...

Calciomercato Inter : addio Icardi? Ecco il sorprendente colpo per sostituirlo Video : L'Inter ha un solo obiettivo: qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Arrivare in Europa comporterebbe una molteplicita' di benefici ai nerazzurri, a partire chiaramente dagli introiti economici. Oltre alla moneta sonante, partecipare ad una competizione cosi importante potrebbe convincere molti calciatori a rimanere in nerazzurro e altri ad accasarsi nel team allenato da Luciano Spalletti. La visibilita' che da' la Champions ...

Inter news - Ausilio su Icardi : "C'è la volontà di proseguire assieme" : Il ds nerazzurro al Premio Maestrelli: "Indipendentemente dal risultato finale abbiamo fatto un buon lavoro"

Inter - un ex Lazio : 'Icardi? Deve molto ai nerazzurri!' : Luca Marchegiani , ex portiere della Lazio ora opinionista a Sky Sport, dice la sua su un possibile addio di Icardi dall' Inter : 'Faccio un po' fatica a non considerare l'Inter un punto di arrivo. È strano non vedere i nerazzurri in Champions da tanti anni, ma ...

UDINESE Inter 0-4/ Video - Icardi trascina i nerazzurri : Champions League più vicina : Video UDINESE INTER (0-4): highlights e gol della partita di Serie A per la 36^ giornata. Pieno trionfo dei nerazzurri con Ranocchia, Rafinha, Icardi e Borja Valero.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 14:45:00 GMT)

Udinese-Inter 0-4 - le pagelle : Rafinha e Icardi illuminano - un giocatore delude Video : E' terminato poco fa il lunch match tra Udinese ed Inter, valido per la trentaseiesima giornata di campionato. Vincono i nerazzurri, che dominano la partita e vanno al riposo dopo i primi quarantacinque minuti sul 4-0 grazie alle reti di Ranocchia, Rafinha, Icardi e Borja Valero. L'Inter resta al quinto posto ma sale a 69 punti e si porta ad un punto da Roma e Lazio, che quest'oggi saranno impegnate rispettivamente nel posticipo contro il ...

Udinese-Inter - Spalletti : 'Grande reazione - credo alla Champions. Inter senza Icardi? Dipende dai sostituti' : Luciano Spalletti, Intervenuto su Sky Sport 24, ha espresso la sua soddisfazione: "Ho visto una reazione dopo Inter-Juventus, era quello che volevo. Abbiamo assorbito in maniera corretta quanto ...

Udinese-Inter 0-4 : in gol Ranocchia - Rafinha - Icardi e Borja Valero : Icardi esulta sotto la curva occupata dai tifosi dell'Inter Condividi La cronaca è un lungo monologo dell'Inter, eccezion fatta per due occasioni dell'Udinese. Già al 5' Danilo salva sulla linea una ...