Inter | Icardi | ' il futuro? Devo parlare con la società'

Video/ Inter-Sassuolo (1-2) - polemica sul grazie di Icardi ai tifosi. Highlights e gol della partita (Serie A) : Video Inter Sassuolo (1-2): Highlights e gol della partita di Serie A. I neroverdi espugnano il Meazza e inguaiano i nerazzurri nella corsa verso la Champions League.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 12:15:00 GMT)

Sprofondo Inter - il Sassuolo vince a San Siro e Icardi lancia segnali d'addio : 'vado via se...' : Subito dopo la sconfitta subita dall'Inter contro il Sassuolo, Mauro Icardi ha lanciato segnali d'addio al club nerazzurro Quella contro il Sassuolo potrebbe essere stata l'ultima partita di Mauro ...

Inter - Icardi : "Ora dobbiamo tifare il Crotone" : Il capitano nerazzurro: "Via dall'Inter senza Champions? Quando finirà la stagione parleremo con il club e vedremo cosa sarà il meglio per la squadra e per la società"

Inter - i flop : Icardi a salve - il tacco di Cancelo - Perisic litiga coi tifosi : Il migliore per i nerazzurri è sicuramente lui, Rafinha, non tanto per il gol segnato, ma perché in varie occasioni pare il più lucido e l'uomo in grado di riportare l'Inter in carreggiata. Non ...

Icardi - ombre sul futuro : "Restare all'Inter? Valuteremo" : La delusione si legge chiaramente sul volto di Mauro Icardi. La partita con il Sassuolo è stata segnata anche dai suoi errori davanti alla porta e lui non può che sentirsi amareggiato: "Siamo delusi, ...

Inter-Sassuolo - le pagelle nerazzurre : Brozovic si salva - Icardi affonda i nerazzurri : HANDANOVIC 5 Beffato dalla punizione rasoterra di Politano. Poco lucido sul tiro di Duncan, poi non può nulla sullo 0-2 di Berardi. CANCELO 4 Bruttissima partita. Commette troppi errori sia in fase ...

PROBABILI FORMAZIONI / Inter Sassuolo : per fermare Icardi. Quote - ultime novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Inter Sassuolo: Quote e le ultime novità live sulla partita in programma oggi per la 37^ giornata di Serie A. Spalletti perde Miranda in difesa.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 15:32:00 GMT)

Icardi - caccia al 100. Vuole l'Inter in Champions e il trono del gol : Mauro Icardi. LaPresse Una semifinale Champions: ecco come viene etichettata in casa Inter la partita di questa sera contro il Sassuolo. Non ci sono alternative: servono i tre punti alla banda ...

Inter - Rafinha preme per restare : "Mi trovo benissimo. Ringrazio Icardi" : Quello tra Rafinha e l'Inter sembra vero amore. Un amore che, come ribadito in un'Intervista a "Globoesporte", il brasiliano vuole continuare ad alimentare. "So che non dipende da me, ma il mio ...

Calciomercato Inter : addio Icardi? Ecco il sorprendente colpo per sostituirlo Video : L'Inter ha un solo obiettivo: qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Arrivare in Europa comporterebbe una molteplicita' di benefici ai nerazzurri, a partire chiaramente dagli introiti economici. Oltre alla moneta sonante, partecipare ad una competizione cosi importante potrebbe convincere molti calciatori a rimanere in nerazzurro e altri ad accasarsi nel team allenato da Luciano Spalletti. La visibilita' che da' la Champions ...

Inter news - Ausilio su Icardi : "C'è la volontà di proseguire assieme" : Il ds nerazzurro al Premio Maestrelli: "Indipendentemente dal risultato finale abbiamo fatto un buon lavoro"

Inter - un ex Lazio : 'Icardi? Deve molto ai nerazzurri!' : Luca Marchegiani , ex portiere della Lazio ora opinionista a Sky Sport, dice la sua su un possibile addio di Icardi dall' Inter : 'Faccio un po' fatica a non considerare l'Inter un punto di arrivo. È strano non vedere i nerazzurri in Champions da tanti anni, ma ...

UDINESE Inter 0-4/ Video - Icardi trascina i nerazzurri : Champions League più vicina : Video UDINESE INTER (0-4): highlights e gol della partita di Serie A per la 36^ giornata. Pieno trionfo dei nerazzurri con Ranocchia, Rafinha, Icardi e Borja Valero.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 14:45:00 GMT)