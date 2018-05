Inter - Figli | foto e sorrisi da passerella finale prima del Sassuolo | la società non

Inter - la delusione di Spalletti : "Una sconfitta pesante figlia dei nostri errori. I ragazzi sono distrutti" : Il tecnico nerazzurro dopo il ko a San Siro: "Il Sassuolo ha fatto solo quel che doveva fare"

Inter - Spalletti : "I ragazzi sono distrutti. Sconfitta figlia dei nostri errori" : Non abbiamo lavorato bene di testa, ma di gambe tanta roba", dice il tecnico nerazzurro a Premium Sport nel post partita del k.o. Interno col Sassuolo. Domani c'è da sperare in un assist di Walter ...

Madre e figlia travolte e uccise da un'auto pirata : un uomo sotto Interrogatorio : Un uomo di 35 anni è stato portato in caserma dei Carabinieri di Palermo perché ritenuto il pirata delle strada che ieri sera ha investito e ucciso due donne, Madre e figlia, mentre stavano attraversando la strada nel...

Incidenti : madre e figlia uccise da pirata strada - un uomo sotto Interrogatorio : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) – Un uomo di 35 anni, Emanuele P., di Brancaccio, è stato portato in caserma dei Carabinieri di Palermo perché ritenuto il pirata delle strada che ieri sera ha falcidiato e ucciso due donne, madre e figlia, Annamaria La Mantia, 62 anni, e Angela Merenda, 42 anni. Le due donne stavano attraversando la strada in via Fichi d’India quando l’auto, una Fiat Punto, le ha investite. Il presunto pirata ...

La figlia è in coma. Il padre "Interpreterà" le sue volontà. Il caso a Modena : Sarà il padre di una quarantenne in coma, alimentata artificialmente in ospedale, a decidere se e quali cure sua figlia affronterà in futuro. Arriva da Modena una vicenda umana e giudiziaria - la decisione è stata infatti presa da un giudice - che matura sulla base della recente legge sul Biotestamento, applicandola per una delle prime volte a livello nazionale dopo i casi più recenti, da Piergiorgio Welby a Dj Fabo, ...

Michael Schumacher - parla dopo anni la figlia Gina-Marie : l'Intervista-bomba sulla tv tedesca : La figlia di Michael Schumacher , Gina-Marie, ha concesso un'intervista alla tv tedesca Ndr , parlando per la prima volta da sola in tv dopo il tragico incidente che nel 2013 ha colpito suo padre ...

?Biotestamento - padre 'Interprete' della figlia in coma : In mancanza di un testamento biologico scritto il tutore può prendere decisioni sul malato incapace di esprimersi