Inter e Lazio | chi si qualifica in Champions? Scontro diretto | i biancocelesti hanno due

Serie A 2018 - 37^ giornata : risultati e classifica. Crotone-Lazio 2-2 - sfida all’Inter per la Champions League. Che lotta per la salvezza! : C’è ancora una lotta per la Champions League e la lotta per la salvezza è più accesa che mai. Questo è il responso del pomeriggio della 37^ giornata di Serie A, la penultima di campionato. La Lazio, infatti, doveva vincere a Crotone per assicurarsi un posto nella prossima Champions League ma invece ha pareggiato 2-2 (vantaggio di Lulic su rigore, Simy pareggia, ribaltone di Ceccherini, pari finale di Milinkovic-Savic) e ora ha tre punti di ...

Lazio - Tare : "Non so se l'Inter oppure qualche giornale ma con De Vrij qualcuno ha giocato sporco" : Il direttore sportivo della Lazio interviene a muso duro sul trasferimento dell'olandese in nerazzurro

Serie A 2018 : Inter-Sassuolo 1-2 - tracollo a San Siro. Champions League lontana - la Lazio può chiudere i conti : Clamoroso tracollo dell’Inter nell’anticipo della 37^ giornata di Serie A. Davanti ai 70000 spettatori dello Stadio San Siro, i nerazzurri sono stati clamorosamente sconfitti dal Sassuolo per 2-1 e si allontanano dalla Champions League: gli uomini di Spalletti dovevano vincere per giocarsi poi tutto nello scontro diretto finale con la Lazio ma ora i capitolini hanno tra le mani il match point. I biancocelesti, infatti, se domani ...

