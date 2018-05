Inter | Cancelo si allontana | Lunin in prestito al Bologna

Inter - i flop : Icardi a salve - il tacco di Cancelo - Perisic litiga coi tifosi : Il migliore per i nerazzurri è sicuramente lui, Rafinha, non tanto per il gol segnato, ma perché in varie occasioni pare il più lucido e l'uomo in grado di riportare l'Inter in carreggiata. Non ...

Calciomercato Inter - a tutto Ausilio : De Vrij - Cancelo e Rafinha : Calciomercato Inter – L’Inter in campo per la gara di campionato contro il Sassuolo, prima del match importanti indicazioni di Ausilio ai microfoni di Premium Sport: “Credo che la prossima squadra di de Vrij la conoscano tutti, non c’è nessuno scoop o notizia. Lo sanno anche i muri. Noi abbiamo sempre rispettato la Lazio e il giocatore che sarà professionista esemplare anche in queste ultime partite. Lui è serio come noi ...

Inter - Napoli - Milan : impazza il mercato. Addii a Cancelo - Florenzi e Kalinic. Napoli-Juve : duello Perin : Inter,Napoli, Milan- Mancano due giornate al termine del campionato, ma inizia a tener banco il capitolo mercato. L’Inter sarebbe pronta a tentare l’assalto a Florenzi, quasi certo l’addio a Cancelo. Il Milan dirà addio a Kalinic, prossima destinazione russa. In bilico anche la posizione di Andrè Silva. Napoli-JUVE: duello Perin Il presidente Preziosi, Intervenuto ai […] L'articolo Inter, Napoli, Milan: impazza il ...

Inter - recupera Miranda. Mercato : difficile il riscatto di Cancelo : Spalletti recupera il centrale brasiliano, ma rimangono dubbi in mediana. Capitolo Cancelo: ultimatum dal Valencia

Inter - De Vrij è ufficiale. Rafinha e Cancelo restano incognite : Depositato il contratto del centrale olandese. I riscatti del terzino e del trequartista restano in bilico. Intanto il Valencia si tiene stretto Kondogbia

Inter - Cancelo a rischio. De Vrij è ufficiale : depositato il contratto : Fra Nanchino e Vittorio Emanuele hanno in un certo senso il dovere di esplorare ogni strada possibile per non perdere là dietro uno dei tre-quattro migliori Interpreti al mondo della fascia destra. E ...

Inter - si complica la possibilità di riscatto : Cancelo verso l’addio? : La partita contro la Juventus, caratterizzata dalle roventi polemiche sull'operato dell'arbitro Orsato, rischia di ripercuotersi in maniera drammatica sulla prossima stagione dell’Inter. Qualora i nerazzurri non dovessero qualificarsi alla Champions League, il danno economico sarebbe notevole, non solo per i mancati introiti, ma anche per la necessità di riprogrammare gli acquisti. Infatti la società sarebbe ancora una volta fortemente vincolata ...